İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: e-Devlet'teki rakamlar sehven girildi, bakanlığın verileri doğru

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre rakamlardaki farklılığa ilişkin çıkan tartışmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da dahil oldu. Koç, bugüne dek covid-19'a bağlı gelen cenaze sayısının çok az olduğunu belirtti. Koç ölümlerle ilgili şunları söyledi:

"Bize tüm vakalar ‘bulaşıcı hastalık' kodu ile geliyor. Bunlar için Covid-19 olan vardır, Covid-19'a benzer tablo ile ölen vardır. Covid-19 ön tanısı ile yatırılıp sonuçları çıkmadan başka nedenle ölenler vardır.

Koah hastası ya da kalp hastasıdır ve Covid-19'a benzer bir sonuçla ölmüştür. Bunların hepsi tedbiren ‘bulaşıcı hastalık' olarak yazılır. Amaç insanların daha dikkatli olup korunmaları.

"Sehven hepsi Covid-19 olarak girildi"

Cuma günü bu konuda istatistik tutmak için bir çalışma yapma kararı aldıklarını aktaran Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) ‘covid', (b) ‘diğer' şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı.

"Sehven ‘bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi ‘covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece covid kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata.

Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar. Sağlık Bakanlığı net pozitif çıkmış ve hayatını kaybetmiş olanları açıklıyor. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur."

"Hepsi Covid-19 vakası olamaz"

“Bize gelen vakaların bulaşıcı hastalık olanların hepsinin ‘covid' olma ihtimali yok” açıklamasında bulunan Koç “Sağlık Bakanlığı'nın rakamları net covid vakaları. Sadece cumartesi günü yeni bir deneme yapılırken e-Devlet ile farkında olmadan paylaşıldı. O gün 21 bulaşıcı hastalık vakası vardı. 20'sine ‘covid' yazılmış. Bulaşıcı hastalıkların hepsinin covid olması mümkün değil” dedi.

İtalya örneği

Covid-19 tanılı ölüm raporlarını paylaşmalarının da mümkün olmadığını ifade eden Koç, nedenini şöyle açıkladı:

"Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde olan rakamları açıklıyor. Bu doğru bir tavır. İl, il açıklarsa iller arası geçişler başlar. Virüsün tam istediği şey de bu. Virüs böyle taşınıyor.

Ben bir hekim olarak açıklanmamasının nedenini anlıyorum. İl il mahalle mahalle açıklanması büyük sıkıntı.

İtalya bu açıdan ciddi bir örnek. Orada kuzeyin 3 gün sonra karantinaya alınacağı açıklandı ve insanlar güneye kaçtı. Ve virüs güneye de taşındı. Bakanlık ve bilim kurulu yayılım hızını düşürmek için her türlü tedbiri alıyor, doğru tedbirler bunlar.”