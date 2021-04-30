İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin: Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı Covid

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü, gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşi Cemal Küçükşahin'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Küçükşahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim varmıyor yazmaya, dilim dönmüyor söylemeye. Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı Covid. 15.00’de annemin kucağına bırakacağız, Okmeydanı Cemevi’deki cenaze namazı ardından, Hasköy Mezarlığında Dostlar, sizi davet edemiyoruz, acımızı paylaştığınızı biliyoruz. Hepiniz sağolun" ifadesini kullandı.