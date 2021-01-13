İBB Meclisi'nde 'Hamza Yerlikaya' teklifi: AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İyi Parti Avcılar ve İBB Meclis Üyesi Sinan Gümüş, Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'ne Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun adının verilmesi için teklif sundu. Gümüş, “Hamza Yerlikaya’nın üniversiteye kaydolmak için verdiği lise diplomasının sahte çıktığına dair hakkında bir mahkeme kararı var. Kendi beyanıyla da bunu mahkemede onaylıyor. Siyasetçi ve bürokrat kişiliği artık şaibelidir ve sporcu kimliğine de zarar vermiştir. Biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severiz” dedi. Gümüş’ün verdiği teklif, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İyi Partili Sinan Gümüş, İBB Meclis toplantısında, Sultangazi'de bulunan Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nin isminin değiştirilmesi için teklif verdi. Teklifinde komplekse Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu isminin verilmesini isteyen Gümüş, Hamza Yerlikaya’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBMM resmi sitelerinde hala üniversite mezunu göründüğünü ancak üniversiteye kaydolmak için verdiği lise diplomasının sahte çıktığına dair hakkında bir mahkeme kararı olduğunu söyledi. Gümüş “Hamza Yerlikaya siyasetçi ve bürokrat kişiliği artık şaibelidir ve sporcu kimliğine de zarar vermiştir. Profesyonel sporcu kimliğine hala saygı duyuyoruz. Ama sevgiye gelince; Biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severiz” ifadesini kullandı.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Burası mahkeme değil, hakkındaki iddialar netleşmeden böyle bir dünya çapında gurur duyduğumuz bir sporcu hakkında bu şekilde bir teklifi çok doğru bulmuyorum. Ama madem gündeme getirdiniz oylatacağım” dedi.

"Hamza Yerlikaya üniversite mezunudur"

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Hamza Yerlikaya 17 yaşında asrın güreşçisi olarak ilan edildiğinde hepimiz gururlandık. Ama Hamza Yerlikaya çok büyük bir suç işledi. AK Parti’den milletvekili oldu. Partizanlığın daniskasını burada görüyoruz. Hamza Yerliyaka kendisi ile ilgili iddialara cevap verdi. Açıp okursan ne dediğini görürsün. Hamza Yerlikaya üniversite mezunudur. Hamza Yerlikaya Türk ulusunun Türk gençliğinin örnek alabileceği asrın güreşçisidir. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Teklifin gündeme alınmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

İyi Partili Gümüş, tekrar söz alarak, “Hamza Yerlikaya’nın açıklamasını okudum. Açıklamasında, ‘Mahkeme beyanı yalandır’ diye bir cümle geçmedi. Kendisi üniversite mezunu olduğunu sözlü olarak iddia etmektedir. Ortadaki mahkeme kararı da yasal bir belgedir. Sporcu kişiliği ile ilgili de tasvip ettiğim bütün özelliklerini söyledim. Ben siyasi kimliğinin şaibeye döndüğünü söylemeye çalışıyorum. Her seferinde AK Parti kendilerine pay çıkarmak açısından ‘mağdurum da mağdurum’ pozisyonları ile bizi partizancılıkla, kendi yaptıkları şeyi ‘biz yapmadık siz yaptınız’ söylemleri ile savunma metoduna geçtiler. Bence bu metodu bıraksınlar” dedi.

Tartışmanın ardından teklif, AKP-MHP grubunun oylarıyla reddedildi. (ANKA)

TIKLAYIN - Hamza Yerlikaya'nın "diploma" haberlerine erişim engeli!