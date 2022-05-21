İBB İyi Parti Grup Başkanvekili, AKP'li Göksu'yu yalanladı: İstanbulkart sahibi 1,6 milyon yabancı var, yüzde 42'si Suriyeli!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Göksu, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar?" sorusu üzerine "57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" dedi. İstanbul'daki sığınmacı sayısı için ise Göksu "500 bin kadar mülteci var" ifadelerini kullandı.