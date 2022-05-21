T24 LogoT24 Logo
Politika

İBB İyi Parti Grup Başkanvekili, AKP'li Göksu'yu yalanladı: İstanbulkart sahibi 1,6 milyon yabancı var, yüzde 42'si Suriyeli!

Göksu, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacı sayısı için "500 bin kadar mülteci var" demişti

21 Mayıs 2022 14:32

Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu'nun İstanbul'daki sığınmacıların sayısının 500 bin olduğunu açıklamasından sonra İyi Partili İbrahim Özkan, "Belbim kayıtlarına göre 1.6 milyon yabacı uyruklu İstanbulkart almış ve yüzde 42 si Suriyeli!" ifadelerini kullandı.
 
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Göksu, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar?" sorusu üzerine "57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" dedi. İstanbul'daki sığınmacı sayısı için ise Göksu "500 bin kadar mülteci var" ifadelerini kullandı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da sosyal medya hesabından Göksu'yu yalanlar nitelikte bir paylaşım yaptı.
 
İBB'nin Belbim kayıtlarında ise 1.6 milyon yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart aldığını ifaden eden Özkan, sadece bu sayısını yüzde 42'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti. Bu hesaplamaya göre İstanbul'da İstanbulkart sahibi Suriyeli sığınmacı sayısı 672 bine denk geliyor. 
tevik göksüibbakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24