"Esenler'deki mülteci nüfusu sizi rahatsız ediyor mu" sorusuna Tevfik Göksu: 57 bin civarında mülteci var, rahatsız edecek bir boyut yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı bir canlı yayında sorulan "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar, sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, verdiği cevapla gündem oldu. Göksu, Esenlerde 57 bin kadar mülteci olduğunu belirterek "Yok biz de rahatsız edecek bir boyut yok. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu. İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var. Mülteci eleştirilerini de insani bulmuyorum" dedi.

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu Haber Globel'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına katıldı. Göksu'nun, İstanbul ve Esenler'deki mülteci nüfusu hakkında yaptığı açıklamalar tepkilere neden oldu. Buket Aydın'ın, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar? Sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna Göksu şöyle cevap verdi:

"Yok biz de rahatsız edecek bir boyut yok. 57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu. İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var. Mülteci eleştirilerini de insani bulmuyorum.

Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylediği gibi zorla dışarı atmak gibi bir nefret suçunu içerecek ve gayri insanı bir olayın içerisinde asla olamayız."