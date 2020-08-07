İBB, İstanbul mezarları tasarım yarışması düzenliyor

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, İstanbul'un Mezarları Tasarım Yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacı ülke tarihinde iz bırakan kişilerin mezar yeri ve çevresinin tasarlanarak yeniden kazandırılması.

İBB'den yapılan açıklamada, "Yarışma'nın konusu, kişilikleri, eserleri ve temsil ettikleri değerlerle İstanbul'un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında da iz bırakmış olan kişilerin mezarlarının ve/veya yakın çevresinin tasarlanmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Kayıt için son tarih 18 Eylül. Projelerin son teslim tarihi ise 24 Kasım. 12 Aralık'ta ise ödül töreni düzenlenecek.

Mezarlarının tasarımı yapılacak isimler şöyle: Adile NAŞİT, Ahmet Mete IŞIKARA, Aşık Daimi (İsmail AYDIN), Cihat BURAK, Didem MADAK, Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Eremya Çelebi KÖMÜRCİYAN, Halide Edip ADIVAR, Halil KAYA, Hilmi Ziya ÜLKEN, Lefter KÜÇÜKANDONYANİS, Mes'ud CEMİL, Metin OKTAY, Naim SÜLEYMANOĞLU, Necmeddin OKYAY, Neyzen Tevfik KOLAYLI, Optik Başkan (Mehmet IŞIKLAR), Orhan KEMAL, Turgut UYAR.

Asli jüri üyelerinin başkanlığını ise sanat tarihçisi Gevher Gökçe yapacak. Diğer jüri üyeleri da heykeltıraş Ferit Özşen ve Seyhun Topuz ile mimar Ertuğ Uçar olacak.