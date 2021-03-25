İBB: İstanbul'da resmi işsizlik oranı yüzde 14.7; 552 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mart ayında İstanbul'daki iş gücü piyasasını değerlendirdiği bir bülten yayımladı. Yapılan çalışmaya göre, İstanbul'da resmi işsizlik oranı yüzde 14.7 olurken, en yüksek işsizlik oranı ise 20-24 yaş arası gençleri kapsıyor. 15-24 yaş arası 552 bin gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’daki iş gücü piyasasının değerlendirildiği Mart 2021 Ekonomi Bülteni’ni yayımladı. Buna göre, İstanbul'da resmi işsizlik oranı 14.7 olurken, 20-24 yaş arasındaki gençlerde yüzde 30.8'e yükseldi.

İstanbul'da 2020 yılında, resmi işsizlik oranı 14.7, Türkiye’de 13.2; geniş tanımlı işsizlik oranı, İstanbul’da yüzde 18.2, Türkiye’de 23.6 oldu. TÜİK tarafından bu sene açıklanmaya başlanan atıl işgücü oranı ise Türkiye’de yüzde 29.1 olarak gerçekleşti. İstanbul’da 15-24 yaş arası 552 bin gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirlendi. İşsizlik oranında en yüksek artış, yüzde 30.8 ile 20-24 yaş arasında yaşandı. İstihdam, tarımda yüzde 30.4, sanayide yüzde 9.1 düştü.

Resmi işsizlik oranı yüzde 14.7’ye geriledi

Resmi işsizlik oranı, yıllık 0.2 puan azalarak yüzde 14.7 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 84 bin kişi düşerek 926 bin oldu. Erkeklerde işsizlik oranı artarak yüzde yıllık 13.7’ye yükselirken kadınlarda azalarak yüzde 16.8’e geriledi. Türkiye’de ise 2020 yılında işsizlik oranı yüzde 13.2 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 18.2’ye yükseldi

İş bulma ümidi olmayanlar ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanların da işgücüne dâhil edilmesiyle birlikte hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı, yüzde 18.2 olarak kaydedildi. Geniş tanımlı işsizlik oranına göre İstanbul’daki toplam işsiz sayısı, 1 milyon 195 bin oldu. Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik yüzde 23.6, TÜİK’in bu sene açıklamaya başladığı atıl işgücü oranı ise yüzde 29.1 olarak hesaplandı.

552 bin genç, ne eğitimde ne de istihdamda

15-24 yaş aralığında olup eğitim almayan ve herhangi bir işte çalışmayan gençlerin sayısı 2019 yılında 579 bin iken 2020 yılında 552 bine geriledi. 15-24 yaş aralığındaki kişilerde resmi işsizlik oranı, İstanbul’da yüzde 25.6, Türkiye’de yüzde 25.3; geniş tanımlı işsizlik ise İstanbul’da yüzde 30, Türkiye’de yüzde 39.5 olarak ölçüldü.

20-24 yaş arası gençlerde, geniş tanımlı işsizlik yüzde 30.8

2020 yılında, bir önceki yıla göre işsizlik oranında en yüksek artış, 20-24 yaş grubunda yaşandı. Resmi işsizlik oranı yüzde 26.7 iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30.8 olarak belirlendi. Resmi işsizlik oranı, üniversite mezunlarında yüzde 13, lise mezunlarında yüzde 17.7; geniş tanımlı işsizlik oranı ise üniversite mezunlarında yüzde 15.4, lise mezunlarında yüzde 21.5 olarak belirlendi.

İş gücüne katılanların sayısı yüzde 7.4 azaldı

İş gücüne katılan kişi sayısı yüzde 7.4 azalarak 6 milyon 289 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı, İstanbul’da, kadınlarda yüzde 33.6, erkeklerde yüzde 71.9; Türkiye genelinde, kadınlarda yüzde 30.9, erkeklerde yüzde 68.2 olarak gerçekleşti.

İstihdamda yıllık 415 bin düşüş

İstihdam edilen kişi sayısı, yıllık 415 bin kişi azaldı. İstihdam edilen kişilerin yüzde 68.5’ini erkekler, yüzde 31.5’ini ise kadınlar oluşturdu. İstihdam oranı, kadınlarda yüzde 27.9, erkeklerde yüzde 62 oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 43.5’i lise altı eğitime sahip

İstihdam edilenlerin yüzde 43.5’ini lise altı, yüzde 21.9’unu lise ve dengi okul, yüzde 33.6’sını yükseköğrenim mezunları oluşturdu. 2019 yılına göre lise ve altı eğitime sahip istihdam edilen kişi sayısı yüzde 11.5 azalırken yükseköğretim düzeyinde eğitime sahip kişilerde istihdam yüzde 2.6 yükseldi.

İstihdam, tarımda yüzde 30.4, sanayide yüzde 9.1 azaldı

İstihdam edilen kişi sayısı yıllık, tarımda yüzde 30.4, sanayide yüzde 9.1 ve hizmet sektöründe yüzde 5.8 düştü. İstihdamın yüzde 67.9’unu hizmet, yüzde 31.2’sini sanayi ve yüzde 0.9’unu tarım sektörü oluşturdu.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 18.6’ya geriledi

İstihdam edilenlerin sayısı, SGK’ya kayıtlı olanlarda 131 bin, kayıtlı olmayanlarda 284 bin azaldı. İstihdam edilenlerin 998 binini SGK’ya kayıtlı olmayan, 4 milyon 365 binini SGK’ya kayıtlı kişiler oluşturdu.

Son bir yılda ortalama günlük kazanç yüzde 20.1 arttı

Aralık 2020 sonu itibariyle, SGK kayıtlarına göre, kadınların ortalama günlük kazancı yüzde 20.7, erkeklerin yüzde 19.8 yükseldi. Kadınların ortalama günlük kazancı 183 TL, erkeklerin 190 TL olarak belirlendi.

İş yerlerinin yüzde 64’ünde 3 ve daha az kişi çalışıyor

2020 sonu itibariyle toplam iş yeri sayısı, yıllık yüzde 3.2 artarak 555 bine ulaştı. 3 ve daha az kişinin çalıştığı işyerlerinin oranı yüzde 64, 9 ve daha az kişinin çalıştığı iş yerlerinin ise yüzde 86.8 oldu. Bin ve üzerinde kişi istihdam eden iş yerlerinin sayısı, İstanbul’da yıllık yüzde 16 artışla 167’ye, Türkiye genelinde ise yüzde 19 artışla 570’e ulaştı.

İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı, yüzde 71.4 düştü

İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı, 2019 yılında 354 bine ulaşırken 2020 yılında yüzde 71.4 azalarak 101 bine geriledi. Aynı dönemde, Türkiye genelinde işe yerleştirmeler yüzde 41.7 azalarak 869 bine indi.

İşsizlik ödeneğine başvuru yüzde 22.7, hak ediş yüzde 47.2 azaldı

2020 yılında işsizlik ödeneğine 394 bin kişi başvurdu. Başvuran kişilerin 152 bini işsizlik ödeneği almayı hak ederken hem başvurular hem de ödeneği hak eden kişi sayısı bir önceki yıla göre azaldı.

İşgücü Piyasası Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden yararlanıldı.

TIKLAYIN - Mahfi Eğilmez yazdı: Geniş işsizlik oranı