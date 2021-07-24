İBB: İSKİ'nin çalışmalarıyla bayramda Boğaz'ın kırmızıya boyanmasının önüne geçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), gerçekleştirdiği çalışmalarla, Kurban Bayramı'nda Boğaz’a kurban kanlarının akmasının önüne geçildiği bildirildi.

İSKİ, Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi’ndeki, Abdullahağa Caddesi, Beylerbeyi İskele Caddesi ve Yalıboyu Caddesi’nde inşa ettiği atıksu hatlarıyla İstavroz Deresi’ne dökülen kurban kanlarını, Küçüksu-Beylerbeyi Atıksu Tüneli’ne, buradan da Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırdı. İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nda yaşanan olumsuz görüntülerin bu sene yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, bölgeden İstanbul Boğazı’na atıksu deşarjını önleyecek çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Çalışmaları devam eden İstavroz Atıksu Tüneli’nin 2021 yılı Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor" bilgisi paylaşıldı.

Bu tünelin toplama havzasında bulunmayan atıksuların Küçüksu-Beylerbeyi Atıksu Tüneli’ne iletilmesi amacıyla kazısız teknoloji ile Abdullahağa Caddesi (Sahil Yolu) ve Beylerbeyi İskele Caddesi’nde imal edilen kanalizasyon hatlarında çalışmaların tamamlandığı hatırlatıldı.