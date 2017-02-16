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“İBB, hastaneye kaldırılan Kuyu’yu bize göstermiyor”

Hayvan hakları savunucusu Barış Şengün: Kuyu nerede, öldü mü?

14 Mart 2017 19:35

Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, günlerce bir kuyuda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan ve Kuyu ismi verilen köpeğin hastalandığı için Fatih Hayvan Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. 

Şengün, Kuyu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü tarafından kendilerine gösterilmediğini ifade etti.

Şengün’ün Twitter’da paylaştığı mesaj şöyle:

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