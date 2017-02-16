Kuyu, kurtarma köpeği olacak

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ve 10 günlük çalışmanın ardından kurtarılan yavru köpek "Kuyu", İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu tarafından "kurtarma köpeği" olarak yetiştirilecek.

Kuyu, tedavi edilmek üzere gönderildiği Fatih’teki hayvan hastanesinden yeni yuvası olacak Beykoz İtfaiye Grup Amirliği’ne getirildi. Kuyu için bahçeye yuva konuldu. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle yavru köpek, itfaiye erlerinin bulunduğu alandaki kalorifer peteğin yanına konuldu. Kurtarma çalışmalarına katılan Beykoz İtfaiye grup amirliğinde görevli Vedat Zor, “Kuyu artık yanımızda. Yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Tüm ekiplerle birlikte gerçekleştirdiğimiz kurtarma çalışmaları sonrasında, sahiplerinin de KuyU’yu bize teslim etmesi bizi onure etti. Çok mutluyuz. Kuyu sağlıklı ve yanımızda artık. Herhangi bir aksaklığımız olmadı, çalışmalarımız düzgün gitti. Arkadaşlarımızın emeği büyük. Diğer çalışan arkadaşlarımızın, AFAD, TTK ve diğer sivil vatandaşlarımızın ilgisi yoğundu. Tüm herkese çok teşekkür ederim ” diye konuştu.

Kurtarma çalışmalarında görevli itfaiye eri Veysel Sivri de çok mutlu olduklarını söyledi. Sivri, “7 aylık olduktan sonra eğer gerçekleştirebilirsek bu planı, Kuyu köpeğimizi kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah bundan sonra itfaiye eri olarak devam edecek” ifadesini kullandı.