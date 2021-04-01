İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolu'nu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tartışmalı Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’ne (Haliçport) etki alanında kaldığı gerekçesiyle bir süredir yıkımına başlanan İstanbul Kasımpaşa’daki Sultan Abdulaziz’in yaptırdığı tarihi Divanhane Karakolu'na ilişkin olarak, "Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolu'nu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık" dedi.

Geçen aylarda iş makineleriyle başlayan yıkım çalışması, gelen ihbarlar üzerine İBB ekiplerinin olay yerine giderek tutanak tutmasıyla durduruldu. Tutanakta yıkımın hilti, ağır iş makineleri ve vinç ile gerçekleştirildiğine not düşüldü. Bakanlık yaptığı açıklamada karakol binasının sökülerek yeni yerinde özgün malzemeler ile ihya edileceğini açıkladı. İBB 2 Şubat’ta Koruma Kurulu’na başvurarak yıkımın durdurulmasını ve iptalini istedi. Koruma Kurulu 11 Şubat’ta aldığı özgün malzemelerin korunduğunu belirterek yıkımın devam etmesine karar verdi. İBB İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak yıkımın ve kurul kararlarının yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada yıkımın önüne geçemediklerini belirtti ve Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'ni suçladı.

Polat'ın açıklaması şöyle:

"Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık. Korumacıyım, utanç duyuyorum! Hiç bir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'dir."

TIKLAYIN - İBB'nin, tarihi Divanhane binasının yıkımını iptal başvurusu reddedildi: "İBB erkekse şikâyetini üst kurula yapsaydı!"

TIKLAYIN - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tarihi Divanhane Karakolu yıkımına tepki

TIKLAYIN - Tarihi Divanhane Karakol binası yıkılıp Haliçport projesi için otopark mı yapılacak?