İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Marmara’yı kurtarmak için sabırla emek vermek gerekirken Kanal İstanbul ile ölüm fermanını hazırlamak neden?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, temelinin 26 Haziran'da atılacağı duyurulan Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Marmara’yı kurtarmak için sabırla emek vermek gerekirken Kanal İstanbul ile ölüm fermanını hazırlamak neden?" düşüncesini dile getirdi.

Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Bölgesi sanayi tesisleri ablukasıyla yıllarca tahrip edilip, ölüm noktasına geldi. Marmara’yı kurtarmak için sabırla emek vermek gerekirken Kanal İstanbul ile ölüm fermanını hazırlamak neden? Kanal İstanbul, Marmara’nın geri dönüşsüz yok oluşudur." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak!