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Kültür-Sanat

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Cumhuriyet Halk Fırkası Sakarya Akarı’nı kurtararak restore etmiştik, ne yazık ki vandallar tarafından parçalandı

01 Ağustos 2021 13:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restore ettikleri  Cumhuriyet Halk Fırkası Sakarya Akarı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu. 

Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne istediniz şu güzelim çeşmeden! Feriköy’de yıllarca yok oluşa mahkum edilmiş Cumhuriyet Halk Fırkası Sakarya Akarı’nı kurtararak restore etmiştik. Ne yazık ki barbarca bir saldırı ile kimliği belirsiz vandallar tarafından parçalandı. Tekrar restore edeceğiz yok edemezsiniz" ifadesini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter YardımcısıMahir PolatrestoreCumhuriyet Halk FırkasıSakarya Akarıçeşme
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