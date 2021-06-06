İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan, 'Topkapı Sarayı Darphane binaları Çamlıca Cami Müzesi için boşaltılıyor' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi'nin elinden alınıp havaalanı hangarlarına gönderilmesi için “Konu özeti; Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletmek” dedi.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Darphane binalarının ofis yapılmak için Kültür Bakanlığı'nın elinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na verildiğini hatırlatarak, "Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesi konusu hakkında; konu özeti; Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletmek. Kültür Bakanlığı’na bağlı asırlık kurum Topkapı Sarayı ile Diyanete bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı’ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi" ifadesini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Polat,11 Eylül 2019'da Topkapı Sarayı’nın Kültür Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması ve Arkeoloji Müzesi- Topkapı Sarayı kurumsal ortaklığının bitirildiğini vurguladı. Polat, "Arkeoloji Müzesi’nin depoları olan Darphane binalarının da ofis yapılmak için Kültür Bakanlığı’nın elinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na verilmesi burada ofis yapılması kararı. Kendi depolarında işgalciye dönüştürülen Arkeoloji Müzesi. Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na devri sonrasında 'uyumlu' çalışmayacak tüm kurum hafızasına ve geleceğine sahip personelin yeniden gözden geçirilmesi ile oluşturulmuş yeni Topkapı Sarayı Müzesi idari ve müzeci kadrosu" dedi.

"Paha biçilemez koleksiyonlar popüler kaygılara heba edilmemeli"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tarihe not; Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri’nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli. 'Depo müze yapıyoruz' diye sunulan Arkeoloji Müzeleri Depoları Darphane binalarının boşaltılması ve koleksiyonlarının havaalanına taşınması meselesinin ardındaki durum ne yazık ki bu şekildedir. Ömrünü bu müzelere adamış müzeciler seslerini duyuramıyoruz. Kısa bir süre sonra yaygın medya kanalları ve popüler şahsiyetler vasıtası ile Depo Müzelerin övgülerle sunulması örneklerini göreceğiz. Kendileri ile görüşülmüş kamuoyuna etki edebilecek bu gazeteci ve yazarlara tarihsel sorumluluklarını hatırlatmak vicdani görevim. Bu konuda bu müzelerden emekli olmuş, edilmiş, ömrünü bu müze koleksiyonlarına harcamış ve yukarıda bahsettiğim Çamlıca Cami Müzesi’ne padişah eserlerinin nakledilmesi hakikatini bilen müzeci üstatlardan medya ve gazeteciler görüş bilgi sormak zorundadır."