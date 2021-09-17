İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan Süleymaniye Camii paylaşımı: Restorasyon bittiğinde İstanbul’un en özel sokaklarından birisi olacak bir proje üzerinde çalışıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'da paylaştığı Süleymaniye Camii Külliyesi projesiyle ilgili "Restorasyon bittiğinde İstanbul’un en özel sokaklarından birisi olacak bir proje üzerinde çalışıyoruz." duyurusunu yaptı.

Mahir Polat, Twitter'dan İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar metruk bırakılmış Kanuni Sultan Süleyman’ın yadigarı Süleymaniye Külliyesi sıra dükkanlarını restore ediyoruz. Restorasyon bittiğinde İstanbul’un en özel sokaklarından birisi olacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. İstanbul, her adımında tarih her adımında kültür…"

İmamoğlu: Külliyenin 464 yıllık dükkanlarını restore ediyoruz

Ekrem İmamoğlu ise Süleymaniye Cami Külliyesi'nin yeniden restore edeceklerini şu sözlerle duyurmuştu:

"Bu eser Mimar Sinan’ındı, yıllarca unutulmuştu. Süleymaniye Camii Külliyesi’nin metruk halde bırakılmış 464 yıllık dükkanlarını restore ediyoruz."