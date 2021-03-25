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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan Gezi Parkı tepkisi: Topçu Kışlası vakıf tarafından yapılmadı

25 Mart 2021 08:38

Taksim Gezi Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi. Park parselleri, 12 Mart 2021 tarihi itibari ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edildi. İBB devir işlemine karşı dava açmaya hazırlanırken söz konusu vakfın yönetimi ve faaliyetleri merak konusu oldu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, vakıf uzmanı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bu statüde 53 bin vakfın bulunduğunu belirterek, “Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu vakıflar aracılığı ile elde ettiği gelirin ne kadarını hayır işlerinde kullanıldığını sormak lazım” dedi. Polat, devir işleminin de yasaya uygun olmadığını söyledi. Polat, “Yasa maddesinin işletilebilmesi için vakıf yoluyla kurulması ve vakıf kültür varlığı olması gerekir. Gezi Parkı, Beyazıt döneminde boş arsaydı. 3. Selim döneminde kiralanarak Topçu Kışlası yapıldı. Topçu Kışlası da vakıf tarafından yapılmadı” dedi.

Ne olmuştu?

19 Mart'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı arazisinin mülkiyetinin, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiğini açıkladı.

Açıklamada bunun, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince yapıldığı belirtildi. Bu maddede, "Vakıf yoluyla meydana gelip her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" ifadesi yer alıyor.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "kararın merkezi yönetimin İBB'ye yönelik tavrın bir parçası olduğu" belirtildi. "Kararın millet içinde milletin iradesini yok saymak olduğunu" söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Taksim Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye aktif bir vakıf şu anda bulunmuyor" demişti. İmamoğlu "Elbette biz, mücadelemizi hukuken veriyoruz, vereceğiz. Buna bir mülkiyet davası açıyoruz” diye duyurmuştu.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, “3. Selim döneminde yukarıda bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak belli bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet verilen bu binalar daha sonra işlevini kaybetmiştir. O dönemde yürürlükte olan Ahkamü'l-Evkaf'a göre vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir” dedi. Müdürlük, yaptığı eski kayıt incelemelerinde, konu edilen taşınmazın Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait olduğu tespit edildiği belirtti.

Mazbut Vakıf satatüsü nedir?

Gezi Parkı ile birlikte Şişli Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı'nın da devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı, “mazbut vakıf” statüsünde.

Mazbut vakıf, Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş, yönetimi bugüne kadar ulaşamamış, arşivlerde kayıtları bulunan vakıfları kapsıyor. Bu vakıfların yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üstleniliyor. Merkezleri, tabelaları, yönetim kurulları ve hiçbir faaliyeti bulunmayan bu vakıflar, sadece kağıt üstünde varlar.

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