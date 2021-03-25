İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan Gezi Parkı tepkisi: Topçu Kışlası vakıf tarafından yapılmadı

Ne olmuştu?

19 Mart'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı arazisinin mülkiyetinin, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiğini açıkladı.

Açıklamada bunun, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince yapıldığı belirtildi. Bu maddede, "Vakıf yoluyla meydana gelip her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" ifadesi yer alıyor.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "kararın merkezi yönetimin İBB'ye yönelik tavrın bir parçası olduğu" belirtildi. "Kararın millet içinde milletin iradesini yok saymak olduğunu" söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Taksim Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye aktif bir vakıf şu anda bulunmuyor" demişti. İmamoğlu "Elbette biz, mücadelemizi hukuken veriyoruz, vereceğiz. Buna bir mülkiyet davası açıyoruz” diye duyurmuştu.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, “3. Selim döneminde yukarıda bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak belli bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet verilen bu binalar daha sonra işlevini kaybetmiştir. O dönemde yürürlükte olan Ahkamü'l-Evkaf'a göre vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir” dedi. Müdürlük, yaptığı eski kayıt incelemelerinde, konu edilen taşınmazın Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait olduğu tespit edildiği belirtti.