Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk: Gezi Parkı, vakıf malı değil

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmesine ilişkin olarak, "Nazım planına göre ‘gezi’ alanı Cumhuriyet döneminin ilk parkı (millet bahçesi) için ayrıldı. 1940’ta gerekli kamulaştırma işlemleri yapıldı. Gezi Parkı bu alanda yapıldı" dedi. Türk, Gezi Parkı'nın vakıf malı olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Türk'ün yazılı açıklamasına yazısında yer verdi. Bayer yazısında, "Türk yaptığı yazılı açıklamada, siyasi iktidarın başkanlık seçimini kaybetmesi üzerine İBB’yi zor durumda bırakmak amacıyla bu işleri yaptığını belirterek şöyle dedi: Gezi Parkı ile ilgili işlem 13 yıl önce kabul edilmiş bir KHK’ye dayandırılıyor. 20.2.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun ‘vakıf kültür varlıklarının devri’ kenar başlıklı 30. maddesindeki düşük cümlede yer alan bu hüküm şöyle: ‘Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur.’ Anayasa’nın ‘mülkiyet hakkı’ ve ‘kamulaştırma’ ile ilgili 35 ve 46. maddeleri ile 2. maddesindeki ‘hukuk devleti’ ilkesine aykırı olan bu maddede devrin hangi mazbut vakfa yapılacağı belirtilmemiştir. Vakıflar, iktidarın talimatıyla belirlenecek herhangi bir mazbut vakfa devir işlemini yapmaktadır. Nazım planına göre ‘gezi’ alanı Cumhuriyet döneminin ilk parkı (millet bahçesi) için ayrıldı. 1940’ta gerekli kamulaştırma işlemleri yapıldı. Gezi Parkı bu alanda yapıldı.” ifadesini kullandı.

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