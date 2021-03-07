İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Neden ecdad yadigarını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp buna bir de ihya diyorsunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Divanhane Karakolu yıkımına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı, AKP İl Meclis Üyesi Mehmet Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a "Katarlı oteline yol yapacağız, yıkıp arkada taklidini yapacağız dediniz. Yol projesini iptal ettik, yol da geçmeyecek. Neden Divanhane Karakolu'nu yıkıyorsunuz?" diye sordu.

TIKLAYIN: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tarihi Divanhane Karakolu yıkımına tepki

Mahir Polat Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Sayın başkanlarım S. Abdülaziz yadigarını yıkıyorsunuz, basit bir sorum var. Raptiye Katarlı oteline yol yapacağız, yıkıp arkada taklidini yapacağız dediniz. Yol projesini iptal ettik, yol da geçmeyecek. Neden Divanhane Karakolunu yıkıyorsunuz? Sapasağlam ayakta Osmanlı yapısını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp ihya edeceğiz diyorsunuz? Neden ecdad yadigarını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp buna bir de ihya diyorsunuz? İhya yok olmuş yapı için yapılır bu yapı ayakta? Esas mesele nedir? Sapasağlam ayakta Osmanlı yapısını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp ihya edeceğiz diyorsunuz?

Neden ecdad yadigarını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp buna bir de ihya diyorsunuz? İhya yok olmuş yapı için yapılır bu yapı ayakta? Esas mesele nedir? İstanbul’u tarih ve medeniyet kentidir. Yabancı yatırımcı memnun olsun diye Osmanlı sultanı yapısı yolda kalıyor diye yıkılıp, 10 metre geride taklidi yapılmaz. Vicdan ve tarih affetmez..."

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, AKP'li başkanların söz konusu yıkımla ilgili açıklamalarını da hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kasımpaşa’daki Sultan Abdulaziz’in yaptırdığı tarihi Divanhane Karakolu binasının tartışmalı Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’ne (Haliçport) etki alanında kaldığı ve bu kapsamda yıkıldığı ortaya çıkmıştı. Mahir Polat, İBB’nin 4 Şubat’ta yeni bir karar alarak yıkıma gerekçe gösterilen yol güzergâhını değiştirdiğini belirterek bu nedenle yıkımın acilen durdurulmasını istemişti.