İBB, Fatih portresini 6 Ekim'de sergileyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu, 6 Ekim’de, geçici sergi salonunda İstanbul halkıyla buluşturulacak.

Venedikli ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden çıkan eserin görüleceği Saraçhane yerleşkesinde fiziki düzenlemeler gerçekleştiren İBB’nin ilk ziyaretçisi, 3 Ekim günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

bianet'te yer alan habere göre tablonun bulunduğu salonu sergiye uygun hale getirme çalışmalarında sona gelen İBB, pandemi önlemleriyle birlikte İstanbulluları da ağırlamaya başlayacak.

Madalyonlar ve paralar da gösterime sunulacak

Tablonun Türkiye’ye getirildiği günden bugüne geçen 35 günlük sürede, tablonun dinlendirildiği salon yeniden düzenlendi. Sergi alanın özelliğine kavuşturulan bu salon ve İBB Başkanlık Binasının giriş katı koridorları da sergi temaları ile zenginleştirildi.

Ziyaretçiler için hediyelik eşya standı oluşturuldu. Resim olarak Fatih tablosunun tek başına sergileneceği salonda; Fatih’e ait madalyonlarla, döneminde kullanılan paraları da ziyaretçilerin gösterimine sunulacak.

Tabloya tam donanımlı koruma

İBB, 1480 yılına ait tabloyu, 25 Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede satın aldı. Christie’s salonundan alınan eser, 2 aylık bir sürenin ardından Türkiye’ye getirildi ve 26 Ağustos’ta İBB binasında saklanmaya başlandı.

İBB, tablo için tam güvenlikli, Rönesans dönemine ait bir eserin korunması için gerekli koşulların sağlandığı, iklimlendirmeli, özel korumalı depo alanı oluşturdu.

Depo alanına, üç özel korumalı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek girilebiliyor. Alanda ayrıca, tablonun saklanma koşullarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem bulunuyor. Özel gazlı yangın söndürme sistemi oluşturulan depoda eserin tam güvenliği de sağlanmış durumda.

6,5 milyon liraya satın alınmıştı

İtalyalı ressam Gentile Bellini tarafından 1480'de yapılan ve Fatih'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi olan yapıt, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's müzayede evinde alıcıların beğenisine sunulmuştu. İBB, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla portrenin İstanbul'a kazandırılması için çalışma başlatmıştı. Eser, belediye tarafından yaklaşık 6,5 milyon liraya satın alınmıştı.

Tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Ölüm tarihi 3 Mayıs 1481 olan Fatih Sultan Mehmet'in ressam Bellini'ye verdiği son pozlardan biri olduğu düşünülüyor.