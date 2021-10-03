İBB, 'Esaret Yıllarında İstanbul' temalı turlar düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul’un işgalini ve buna karşı örgütlenen direnişi konu alan “Esaret Yıllarında İstanbul” temalı turlar düzenleyecek. Ekim ayı boyunca her hafta sonu devam edecek turlarda, tarihe tanıklık eden yapılar gezilecek.

İBB'nin ekim ayı boyunca her hafta sonu düzenleyeceği “Esaret Yıllarında İstanbul” temalı turlar, Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneği üyesi uzman rehberler eşliğinde yapılacak. Şehrin işgal yıllarında yaşanan esaret ve direniş günleri, mekanların öyküleriyle yeniden hatırlanacak.

İlki 9 Ekim’de başlayacak turların 20 kişi ile sınırlandırılan kontenjanı, tarih ve İstanbul meraklıları tarafından kısa sürede dolduruldu. Ekim ayı boyunca her hafta sonu devam edecek turlara yeni başvuru tarihi İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Katılımcılar başvuru sıralamasına göre belirlenecek.

9 Ekim’de Beyoğlu başlayan tur, 10 Ekim’de Fatih’te devam edecek. İlk hafta gezilerinin dolduğu turlara yeni başvurular https://forms.ibb.gov.tr/turizmmd/ adresinden online olarak yapılabilecek.

“Esaret Yıllarında İstanbul” gezilerinde, işgal günleri ve kurtuluş mücadelesiyle ilgili önemli dönüm noktaları, o günlere tanıklık eden mekanlarda anlatılacak.