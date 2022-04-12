İBB: Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü haberleri uydurma

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüşmediğini söyledi.

Aydınlık gazetesinde, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Keating'in "Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük" dediğine yönelik bir haber yapıldı. İBB'den söz konusu haberle ilgili olarak açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.