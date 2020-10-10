İBB'den "Sanat Sizden Mekân Bizden" projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle çalışmalarına ara vermek durumunda kalan sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor.

"Sanat Sizden Mekân Bizden" projesi kapsamında sahne sanatları alanında emek veren sanatçılara verdiği desteğin ardından şimdi de plastik sanat alanıyla ilgilenen sanatçılar için "Sanat Pazarı" projesini hayata geçiriyor.

Resim, heykel, seramik, fotoğraf, hat-tezhip-minyatür gibi sanat dallarında çalışmalar yapan sanatçıların eserlerini, İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak "Sanat Pazarı"nda yer almak isteyenler için İBB Kültür Daire Başkanlığı online başvuruları almaya başladı.

23-24-25 Ekim tarihlerinde “Sanat Pazarı’nda eserlerinin yer almasını isteyen sanatçılar 14 Ekim saat 00.00’a kadar kultur.istanbul/sanat-pazari/ adresinden başvurularını yapabilecek. Eserler İBB’nin belirlediği alanlarda İstanbullularla buluşacak.

İBB’nin özel tiyatrolara ve tiyatro sanatçılarına destek olmak amacıyla İstanbul’un dört bir yanında gerçekleştirdiği "İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi" etkinliklerinin Kasım ayında da devam etmesi planlanırken, Şehir Tiyatroları da sahnelerini özel tiyatrolarla paylaşmaya devam edecek.