İBB'den salgından etkilenen sanatçı ve oluşumlara destek: Kültür sanat sokağa çıkacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörü için destek programı hazırladı. Salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan tiyatrolar, sinemalar ve bağımsız sanatçılar destek programına alındı.

İBB tiyatrolara, sinemalara ve bağımsız sanatçılara hem sahne imkânları sunacak hem de dijital yayınlarla destek sağlayacak. Yaz sezonu sürecince, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda film ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirilecek.

Salgınla birlikte sanata daha çok ihtiyaç duyulduğunu göz önüne alan İBB, 1 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan ‘Yeni Normalleşme' sürecine uygun olarak çalışmalarını yeniden şekillendirdi. Bu kapsamda hazırlanan destek faaliyetleri ilk etapta, sinema, tiyatro ve müzik alanlarında başlatılacak ve ilerleyen dönemde kültür sanatın birçok alanına yayılacak.

Kültür sanat sektörünün güç kaybetmesinin önlenmesi ve İstanbulluların daha fazla sayıda kültür sanat faaliyetiyle buluşmasının amaçlandığı destek çalışmaları şöyle:

Açık hava tiyatrosu ve sinema gösterimleri

Özel tiyatrolara ve sinema sektörüne destek vermek amacıyla Yenikapı’da kurulacak dev ekran ve sahne sistemi ile açık hava tiyatrosu ve açık hava sineması oluşturulacak. Yaz sezonu süresince, İstanbullular film ve tiyatro gösterimlerini arabalarından izleyebilecekler.

Özel tiyatrolara sahne ve arşiv desteği

Tiyatro oyunlarının daha düşük ücretler ödenerek izlenmesini sağlamak ve özel tiyatrolara destek olmak amacıyla, özel tiyatroların mevcut arşivlerindeki oyunlarının, açık hava ya da dijital platformlardan yayımlanması sağlanacak.

Ayrıca özel tiyatroların oyun arşivlerinin oluşturmalarına destek olmak amacıyla, ücretsiz sahne verilerek, seyircisiz oynanacak oyunların çekimlerinin yapılmasına imkân sunulacak. İhtiyaç duyulduğu takdirde, oyunların kayda alınması, belirlenen usul ve şartlarda, İBB tarafından gerçekleştirilecek.

Kültür sanat meydanlara taşınacak

Pandemi sürecinin seyri gözetilerek, kültür ve sanatı kamusal alanlara taşımak için, İstanbul’un farklı noktaları ile köy meydanları ve parklarda özel tiyatrolar veya özel-kamu işbirliği ile oyunlar sahnelenecek. Sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilecek etkinlikler, çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerine yayılacak.

Dijital yayın platformu

İBB, kültür sanat etkinliklerini yeni oluşturacağı dijital platform üzerinden yayımlayacak. Birçok farklı sanat dalından konuk edilecek sanatçıların performansları, İBB stüdyolarında kaydedilerek halka ulaştırılacak. Üretime teşvik etmek ve desteklemek amacıyla genç müzisyenlerin performansları da İBB dijital yayın platformunda yer bulacak.

Kültür ve sanat etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve sanatçıların desteklenmesi gayesiyle dijital yayınların, pandemi sürecinden sonra da devam etmesi planlanıyor.