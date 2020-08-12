İBB'den, Sabah gazetesinin 'Galata Kulesi'ndeki restorasyona engel' haberine yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, Sabah Gazetesi’nin “İBB'den Galata Kulesi'ndeki Çalışmalara Engel” başlıklı haberine yönelik bir açıklama yayınladı. Açıklamada, restorasyonu yapan firmanın İBB’ye ait aydınlatma ekipmanlarını habersizce ve gelişigüzel şekilde söktüğü, alanda enerji olmadığından işlevsiz bir şekilde kalan ekipmanların İBB tarafından demontajı yapılarak muhafaza altına alındığı belirtildi.

Sabah gazetesinin söz konusu haberinde, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları, İBB'nin elektriği kesmesi nedeniyle durdu" iddiası yer almıştı.

Galata Kulesi'nin Vakıflar Müdürlüğü'ne devredildiği hatırlatıldı

Galata Kulesi’nin idaresinin 16 Mayıs’tan beri Kule-i Zemin Vakfı ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde olduğunu hatırlatan İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, kulenin dış cephe aydınlatma elemanlarının Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde; yerinde olduğu gibi bırakıldığını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınacak kararların beklenmesine karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu süreçte aydınlatma bakım onarımları ekiplerimizce yapılmış, çeşitli farkındalık günü etkinliklerinde (27-28 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan bayrak renkleri ile 24 Haziran tarihinde Pektus hastaları farkındalık günü etkinliği için turuncu renkle aydınlatılmıştır) teknik çalışmalar Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yine ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir.” denildi.

"Kule bir buçuk aydır karanlıkta"

Temmuz ayı başlarında Kule’de restorasyonu gerçekleştiren yüklenici firma tarafından Kule’nin aydınlatması için kullanılan enerjinin kesildiği belirtilen açıklamada, Galata Kulesi'nin yaklaşık bir buçuk aydır karanlıkta olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu süreçte de Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilerek restorasyon sırasında aydınlatma elemanlarının zarar görmesini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alındığı ve aydınlatma elemanlarının sökülmeyeceği Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü tarafından ifade edilmiştir. Ancak 30 Temmuz.2020 tarihinde yerinde yapılan incelemelerde; Kule’nin restorasyonunu gerçekleştiren firma tarafından seyir terası katında bulunan İBB’ye ait olan aydınlatma elemanlarının habersizce sökülerek gelişigüzel bir şekilde alana bırakıldığı tespit edilmiş olup; sökülen malzemeler yüklenici firmadan tutanakla teslim alınmıştır. Ayrıca aydınlatma sisteminin uzaktan kontrolünü sağlayan ünitelerin de yerinde olmadığı tespit edilmiş olup; 4 kalem malzeme ilgili firma tarafından İBB’ye teslim edilememiştir. Bu sebeplerle 11 Ağustos 2020 tarihinde; alanda enerji olmadığından işlevsiz bir şekilde kalan aydınlatma elemanlarımızın zarar görmemesi ve kaybolmaması adına ekiplerimizce demontajı yapılarak muhafaza altına alınmıştır.”

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