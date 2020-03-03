İBB'den müze ücretlerine yüzde 50 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş. tarafından işletilen müzelerin girişlerine yüzde 30 ila 50 arasında zam yapıldı.

1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı.



Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 ise 7,5 TL'den 10 TL'ye çıktı.



Önceki dönem ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu. (İHA)