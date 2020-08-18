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Yaşam

İBB'den duyuru: O-1 yolu 3 gece boyunca trafiğe kapalı olacak

18 Ağustos 2020 21:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy-Fikirtepe Kavşağı inşaatında çelik köprülerde betonarme tabliye çalışmasına başladığını bildirirken, 3 gece boyunca 23:00-06:00 saatleri arasında Uzunçayır Kavşağı mevkiinde O-1 yolu trafiğe kapatılacak. Metrobüs de kontrollü olarak çalıştırılacak.

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı kapsamında, O-1 Yolu Uzunçayır Metrobüs İstasyonu mevkiinde çelik köprü üzeri betonarme tabliye çalışmalarına başlıyor. Çalışmalar kapsamında bu geceden itibaren 3 gece boyunca 23:00-06:00 saatleri arasında Uzunçayır Kavşağı mevkiinde O-1 yolu trafiğe kapatılacak. Metrobüs de kontrollü olarak çalıştırılacak.

Metrobüs geçişi kontrollü şekilde olacak

Yapılacak çalışma esnasında Kadıköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü 18.08.2020, 19.08.2020 ve 20.08.2020 tarihlerinde gece 23:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında yol kapatılacak. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Metrobüs hattında ise 19.08.2020 ve 20.08.2020 tarihleri arasında gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında çalışma yapılan bölgede kontrollü geçiş yapılacak.

İşte alternatif güzergahlar

Sürücüler alternatif güzergah olarak şu yolları kullanabilecek:

Bağdat Caddesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinden gelen araçlar, Kadıköy Belediyesi istikametinden Kurbağlıdere Caddesi-Uzunçayır Caddesi bağlantısı ile D-100 e ulaşarak Uzunçayır Kavşağı kollarını kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ile Anadolu Otoyolu ve D-100 Ankara istikametlerine erişim sağlayabilecek.

Söğütlüçeşme ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu istikametinden O-1 yoluna katılmış araçlar, Uzunçayır Kavşağından Göztepe istikametine yönlendirilerek Göztepe Kavşağı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ile Anadolu Otoyolu ve D-100 Ankara istikametlerini kullanabilecek.

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