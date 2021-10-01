İBB bursu başvuruları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL eğitim desteği sağladığı burs başvuruları, 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İBB, 2019'dan bu yana üniversite öğrencilerine destek için burs veriyor. Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlanacak. “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” programı kapsamında bugüne kadar toplam 63 bin 192 öğrenciye ödeme yapıldı. Destek için başvuran aday öğrenciler değerlendirmeye alınacak.

Başvurular internet sitesinden

“İBB Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği”ne göre başvurusu onaylanan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başvuruları, 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ web sitesi üzerinden alınacak.

İmamoğlu: Siz de yararlanın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burs başvurularını sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu “Üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL destek sağlıyoruz. Ekonomik zorluk yaşayan genç üniversiteli kardeşlerimiz 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul sayfasından başvurabilir. Bugüne kadar 63.192 öğrenci yararlandı, siz de yararlanın” paylaşımında bulundu.