İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Koronavirüs'ten korunmak için kullanılan eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs salgınından korunmak için eldiven kullanımının zorunlu haller dışında risk yaratacağı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu tarafından açıklandıktan sonra T24, konunun uzmanına sordu.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz "Eldivenin yalancı bir güvenlik hissi yarattığını" söyledi.

Eldiven kullanımının risk yarattığına ilişkin tartışmalı bir durumun söz konusunu olmadığını ifadene eden Cengiz; "Çöp toplayanlar ya da kirli bir yüzeyi anlık temizlemek zorunda kalanlar dışında eldiven kullanmak yanlış" dedi.

Eldiven kullanımının yalancı bir güvenlik duygusu yaratığına vurgu yapan enfeksiyon uzmanı Cengiz, virüsün plastik yüzeylerde daha uzun süre tutunduğuna dikkati çekti.

Özel haller dışında eldiven kullanılmaması gerektiğini söyleyen Cengiz, "Markete giderken eldiven taktığınızı düşünün. Reyonlarda geziyorsunuz. Alacağınız ürünlere bakarken dokunuyorsunuz. Siz o eldivenin mikroorganizma kirlenmesine maruz kaldığını baştan kabul etmeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İnsanların kendini potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak görmesi gerektiğini belirten Melahat Cengiz, maske konusunda da Dünya Sağlık Örgütü'nün sonradan "kullanılmalıdır" açıklamasını hatırlattı ve ücretsiz olarak dağıtılan maske sayısının yeterli olmadığını kaydetti.

İstanbul özelinde örnek veren Cengiz, her gün işe giden insanlar için haftalık 5 adet maskenin yeterli olmayacağını çünkü bir maskenin en fazla 3 saat kullanılması gerektiğini söyledi.

Korunmak için kullanılan malzemelerin asla sokağa atılmamasına vurgu yapan Cengiz, "Kullandıklarınızı mutlaka çöpe atın" dedi.