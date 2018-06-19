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Yaşam

İBB Başkanı Uysal: Faytoncu esnafımız rahat olsun...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'de elektrikli fayton kullanılması kararı almıştı

19 Haziran 2018 22:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (17 Haziran 2018) Yenikapı mitinginde yaptığı "Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz" açıklamasının ardından adalarda elektrikli fayton kullanılması karar alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başkanı Mevlüt Uysal, "Adalar halkı, şu konuda rahat olsun: Ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak" dedi.

Uysal, son günlerde Sapanca'da yavru bir köpeğin başına getirilenlerin  herkesi rahatsız ettiğini ve insanların içini sızlattığını ifade ederek benzer  durumun Adalar'da fayton çekimi işinde kullanılan atların başına da geldiğini  söyledi.

Atların insanı rahatsız eden durumlara düşmemesi için gerekli  adımların atılacağını vurgulayan Uysal, "Yolda giderken düşüp ölen atların durumu  dışarıdan bakınca, atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığı ortada. Bunlar  her zaman gündemde oldu. Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitinginde özellikle  Adalar'daki atlara yönelik yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla  ilgili söyledikleri bizim için talimattır." diye konuştu.

"Adalardaki ulaşım probleminin çözülmesi gerekiyor" diyen Uysal, bunun  için Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce ciddi çalışmalar yaptığını hatırlatarak,  şöyle devam etti:

"Belediyemiz elektrikli araç modelleri üzerinde çalışılmış. Hatta  Kınalıada'da demene seferlerine başlama aşamasına gelinmiş. Şimdiden sonra  Cumhurbaşkanımızın söylediği talimat ise o sorunu çözme adına ada halkı ile  Ada'daki o ulaşım problemi masaya yatırılarak hepsini beraberce değerlendirip  orada en uygun model ne şekilde sağlanır ona karar verilir."

"Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak"

Uysal, Adalar'da faytonculuk yaparak geçinen insanlar olduğuna dikkati  çekerek, "Tabii bir tarafta bu işi yapan faytoncu esnafı da var. Onlarla da  oturup konuşmak gerekiyor. Onlar da mağdur olmadan, atların da o görüntüleri de  bir daha olmayacak şekilde sorunun çözülmesi gerekiyor. Pekala nasıl çözülecek?  Elektrikli araçlarla mı yoksa faytonlarda bir düzenleme yapılarak mı bu  çözülecek? Belki, onun üzerinden hem faytoncu esnafımızla hem oradaki ilgililerle  görüşüp, bir daha Adalar'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız. Adalar halkı, şu konuda rahat olsun. Ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun.  Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak. Bu konularda rahat olsunlar." ifadelerini  kullandı.

Elektrikli araçlarla ilgili internete bazı fotoğraflar düştüğünü dile  getiren Uysal, bunların kimileri tarafından beğenildiğini kimileri tarafındansa  beğenilmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte Adalar denildiği zaman İstanbul'a gelen herkes buraya gitmek  isterdi. Eğer Adalar, İstanbul'un vitrini ise gerçekten oraya yakışan güzel bir  modelle bu sorun çözülür. Bunların hepsini bir arada yapacağız. Kısa bir sürede  yapacağız. Sorun da kısa sürede çözülmüş olacak. Mağduriyet oluşmaması için  faytoncularla görüşeceğiz. En nihayetinde İBB olarak bunu yaparken onların  ekonomik hakları bir şekilde karşılanarak çözülebilir. İkincisi ise İBB olarak  orada ulaşımı sağlayacaksak onlarla beraber ortak bir çözüm sağlayarak  yapabiliriz. Dolayısıyla bu konuyu kendileriyle konuşup, tartışıp neticeye  bağlarız. Nihayetinde onları mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız."

"Adalarımızla ilgili özel elektrikli araç dizayn edebiliriz"

İBB'nin araç fabrikası olmadığı üretilen araçların da İBB'ye ait  olmadığını dile getiren Uysal, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Dünyada bu tür özel yerler için özel dizayn yaptırılıyor. Biz de Adalarımızla ilgili özel elektrikli araç dizayn edebiliriz. Bu işlerle ilgilenen,  imalat yapan kişilerle görüşüp hakikaten herkes baktığında 'çok güzel olmuş'  diyebilecekleri araçlar yapmamız gerekiyor. Fotoğrafları paylaşılan araçlar daha  önce test edilmiş. Ancak bunların kullanılması fiili olarak mümkün olmayabilir.  Yokuşları çıkarken sıkıntı olabilir. Onun için daha estetik araçlar olabilir.  Bunlar test araçları olduğu için direkt onlar üzerinde değerlendirme yapmamak  lazım. Belki de değişik modeller üzerinde çalışır ve daha sonra halkımıza  birlikte oylama yaparız. Onun için yeni modeller çalıştırırız. Yerli olması  lazım."

 

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