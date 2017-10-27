İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Denizlere doğru genişlemeyi tasvip etmiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da yağmur sularıyla kara ile denizin birleşmesine neden olan görüntülerin tekrar yaşanmaması için çalışmalara başladıklarını belirtti. "Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı(Meydan Düzenleme Projesi) bittiği zaman, yağmur yağdığında vatandaşlarımızın eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır" diyen Uysal, "Denizlere doğru açılmak veya genişlemek çok tasvip etmediğimiz bir şey olsa bile mecbur kaldığımız zaman da yapıyoruz" diye konuştu.

Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar'da yapımı devam eden Üsküdar Meydan Düzenlemesi çalışmasının yapıldığı şantiye alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre çalışmaları yerinde izleyen Başkan Uysal daha sonra bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişinin bir ay olduğunu anımsatan Uysal, bu süre zarfından İstanbul'da yapımı devam eden projelerle ilgili brifing aldığını kaydetti. Bundan sonra ilçelerdeki projeleri yerinde ziyaret edeceğini kaydeden Uysal,bu kapsamda ilk ziyaretini Üsküdar'dan başlattığını vurguladı.



Mevlüt Uysal, Üsküdar Meydanı'nda uzun süredir hep çalışmalar olduğunu söyleyerek, "Marmaray uzun bir süre önce tamamlandı. Üsküdar-Ümraniye metro hattı bitmek üzere. Tahmin ediyorum önümüzdeki bir ay içerisinde açılışını yapmış oluruz. Arkasından da bu meydanın düzenleme çalışmaları tamamlanacak" ifadesini kullandı.



"Denizlere doğru genişlemeyi tasvip etmiyoruz"



Üsküdar Meydan Düzenleme projesiyle ilgili bilgiler veren Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Eski haliyle yeterli olmadığımız için büyükşehir belediyemiz burada bir çalışma başlattı. Görüldüğü gibi denize kazıklar çakarak biraz genişleme var. Denizden yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan oluşturuldu. Yoğun bir sirkülasyon mecburen geniş bir meydan ihtiyacını doğurmuştur. Denizlere doğru açılmak veya genişlemek çok tasvip etmediğimiz birşey olsa bile mecbur kaldığımız zaman da yapıyoruz."



"Üsküdar meydandan Harem'e ve Beylerbeyi'ne kadar kapsayacak"



Projenin yapımına karşı çıkılmasıyla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını hatırlatan Mevlüt Uysal, denize doğru genişlemenin bir zorunluluk olduğunu proje kapsamında Üsküdar Meydan'dan Harem'e ve Beylerbeyi Sarayı'na kadar kapsayacağını dile getirdi. Uysal, "Düzenleme bittikten sonra vatandaşlarımız meydandan Harem yönüne Beylerbeyi'ne doğru rahat bir şekilde gidip gelebileceği, akşam çocuklarıyla birlikte gezebileceği bir şekil alması gerekiyor" şeklinde konuştu.



Başkan Mevlüt Uysal, meydan düzenlemesinin 2018'in Nisan-Mayıs aylarına kadar tamamlanacağını da sözlerine ekledi.



Mevlüt Uysal, bir gazetecinin projenin tamamlanmasıyla birlikte yağmur yağışlarının neden olduğu Üsküdar sahilinde kara ile denizin birleştiği o görüntülerin tekrar yaşanıp yaşanmamasına ilişkin sorusunu yanıtladı.



Deniz ile karanın birleşmesi

Deniz ile karanın birleşmesinin yağmur suyu hatlarının işlememesi nedeniyle yaşandığını kaydeden Uysal, İSKİ'nin bununla ilgili çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Uysal, "Şu anda meydanın hemen altındaki yağmur suyu hatlarının tamamı bitirilmiş olmakla birlikte yukarıdan gelen yağmur suyu hatlarında sıkıntılar olduğu için yüzeyden meydana kadar inebiliyor. Meydan düzenleme çalışmaları bitmeden o konuyu bitirmiş olacağız" dedi.



"Vatandaşlarımız rahatsızlık yaşamayacak"



Yukarılardan gelen yağmur sularını yönelik birkaç çalışma modeli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "İSKİ belki yukarılardan bu sorunu kolektör ile çözmek veyahut belediye binamızın oralardan Harem tarafına tünel ile geçişini sağlayarak bir çözüm bulmuş olacağız. Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı bittiği zaman yağmur yağdığında vatandaşlarımız eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır" şeklinde konuştu.