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İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal medyanın gündeminde: “Nagehan Hanım birtanesi yapmayın ya”

09 Ocak 2020 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın Kanal İstanbul projesine yönelik “Siz o zaman maliyeti itiraz ediyorsunuz” sözüne İmamoğlu, “Nagehan Hanım birtanesi yapmayın ya. Ben en baştan maliyeti attım çöpe " yanıtı verdi. Programın bu kesiti pek çok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 

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