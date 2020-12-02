İBB Başkanı İmamoğlu, 'suikast hazırlığı' ile ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Suikast hazırlığı haberleri ile ilgili ilk kez konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil” dedi.

IŞİD tarafından suikast hazırlığı yapıldığı istihbaratı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’da pandemi konusu İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına geldi. İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Olay TV muhabirinin aktardığına göre, İmamoğlu, suikast istihbaratı ardından hayatında bir değişiklik olmadığını, kısmi olarak güvenliğin artırıldığını kaydetti. İBB Başkanı, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" diye konuştu.

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