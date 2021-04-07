İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Bu Beton Kanal'dır, bedeli çok ağırdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onlara rağmen inadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine, "Tanımı bizde nettir: Bu bir, Beton Kanal’dır. Başka hiçbir şey ifade etmez. Bedeli çok ağırdır." diye yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin tarafından yeni hizmet binasında ağırlanan İmamoğlu, parti yöneticileriyle de bir araya geldi.

"İstanbul'a halk oylamasıyla sorulmalı"

Kanal İstanbul ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını aktaran Şahin, İstanbul’da faaliyette olan tüm siyasi parti temsilcilerine ulaştırmak üzere bir mektup hazırladıklarını dile getirdi. Şahin, hazırladıkları Kanal İstanbul mektubunu, İmamoğlu’na da verdi.

Amaçlarının Kanal İstanbul’un kamuoyunda uzmanlar nezdinde tartışılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Şahin, "Son aşamada kesinlikle bu konunun İstanbul’a halk oylamasıyla sorulması gerektiğine inanıyoruz. Bütün İstanbul’u yöneten yöneticilerimize, İstanbul’un geleceğine, siyasi reflekslerden uzak bir şekilde sahip çıkalım mesajı içeren bir mektup" diye konuştu.

"Kanal İstanbul'un bedeli çok ağırdır"

Kanal İstanbul için "Bu konudaki fikrimiz nettir; büyük bir tehdittir" diyen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Tanımı bizde nettir: Bu bir, Beton Kanal’dır. Başka hiçbir şey ifade etmez. Bedeli çok ağırdır. Ülkemizin kurumlarının da içinde bulunduğu tanıtım reklamlarında, ‘65 milyar dolarlık yatırım’ diye tanıttıkları bu projenin bedeli maddi olarak ağırdır. Ama manevi olarak bedelinin inanın tarifi ve tamiratı yoktur. Onun için, mutlaka ve mutlaka engellenmelidir. Bu konuda tümden büyük bir mücadele içinde olacağız."

"İnadına yapacağız demenin toplum tarafından psikolojik olarak sorgulanması gerekir"

Türkiye'nin ekonomik sorunlar ve işsizlik gibi problemlerle boğuştuğunu belirten İmamoğlu, böylesi bir proje için, "İnadına yapacağız demenin toplum tarafından psikolojik olarak sorgulanması gerektiğini" söyledi.

"Daha da ileri gideyim" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da, hepimizin hayatını tehdit eden bir deprem sürecini çözüme kavuşturmak varken, bu şehri teslim aldığımızda -ki 8’ini de harekete geçirdik- 8 tane durmuş metro hattı varken, buraya 1 kuruş ayıramayan ve duran hatları 2 sene boyunca izleyen bir yönetim varken, ulaşımdan depreme birçok sorununun çözümü varken, bu şehrin 65 milyar dolarlık bir yatırımla, ‘Kanalı inadına yapacağım’ deme anlayışını hep birlikte sorgulamalıyız" dedi.