İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul’daki 65 yaş üstü hemşehrilerimizin hizmetindeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar için hizmet vereceklerini duyurdu.

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İmamoğlu sosyal medya hesabından, "İstanbul’daki 65 yaş üstü hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Temel ihtiyaçlarınızı internetten sipariş edemiyorsanız ya da yardım edecek kimseniz bulunmuyorsa ALO 153 ile bu süreçte yanı başınızdayız. Sizin evde kalmanız ve sağlığınız her şeyden önemli. Birlikte başaracağız" paylaşımını yaptı.