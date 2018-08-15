İbadi açıkladı, Irak'tan Türkiye sınırı için yeni plan!

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada sınır hattının güvenliği konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını vurguladı. İbadi, “Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi 2 gün önce bir toplantı yaptı. Bu konuda sınırların kontrol altına alınması için bir proje üzerinde durduk. Buna izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye ile birlikteyiz. Sınırın korunması ve Türkiye'ye saldırıların engellenmesi için Türkiye'yle birlikteyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar İbadi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek için çalışmaya hazırız. Temmuz ayında Irak'ta başlayan protesto gösterilerinin bazı çevrelerce istismar edildiğini görüyoruz. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir.

Şu anda Irak'ın sorunları üzerine bilgiler aldık. Irak hükümeti önce DEAŞ belasına ardından da gayr-ı meşru referanduma karşı oldukça başarılı bir imtihan verdi. Tarih boyunca ülkemiz en zor zamanlarında, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeden Irak halkının yanında olmuştur. Irak'ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Açılacak sınır kapısı hem Irak'ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır.

Gerek Musul gerekse Basra'da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirmek konusunu da konuştuk. DEAŞ'lı canilerle PKK'lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark yoktur. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımaya kararlıyız. Tüm terör örgütleriyle mücadelede Irak'la dayanışmayı sürdüreceğiz. PKK ile mücadelede Irak'tan beklentilerimizi aktardır. Türkmen kardeşlerimizin meselelerini de kendilerine ifade ettim. Kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasının önemini ilettik.

İkinci sınır kapısı hem Irak'ın hem ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum.

Şu anda 2017 itibariyle aramızda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Tabi biz bunu yeterli bulmuyoruz. Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenlik, refah ve istikrarı, Türkiye'nin güvenlik, refah ve istikrarıdır. En önemli sorunlardan birisi Irak'taki su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık ve ilgili bakanlarımızı görevlendirdik.

İbadi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Erdoğan görüşmemizde Irak'a su konusunda gerekli desteği vereceğini söyledi. Sınırın güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi 2 gün önce bir toplantı yaptı. Bu konuda sınırların kontrol altına alınması için bir proje üzerinde durduk. Buna izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye ile birlikteyiz. Sınırın korunması ve Türkiye'ye saldırıların engellenmesi için Türkiye'yle birlikteyiz. Tüm Türk şirketlerine söylüyoruz; gelin Irak'ta yatırım yapın.

Türkiye tarafından Cizre bölgesinde elektrik iletim hattı tamamlanmış durumda. Kerkük'ten Ovaköy bölgesine bir petrol boru hattının açılması söz konusu. Kerkük'ten bu şekilde Türkiye'ye petrol pompalanacak.

İkinci bir gümrük kapısının açılması çok önemli. Bu konuda görüşmeler ağırlık kazanacaktır. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Biz Türkiye Cumhurbaşkanı ve bakanlardan büyük kolaylıklar gördük.