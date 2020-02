İAÜ 13. dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) 8 bin yeni mezununu Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirdiği törenle yeni hayatlarına uğurladı. Yoğun katılımın olduğu törende aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Bu yıl 13. mezunlarını veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 8 bin öğrenci kep attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, açılış konuşmaları, derece ile okulu bitiren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve bayrak flama devir teslimiyle devam etti. Törene, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, akademik ve idari personel, veliler ve mezun olacak öğrenciler katıldı.

“ÜNİVERSİTELER TÜM BASKILARDAN UZAK KURUMLARDIR”

Açılış konuşmasında çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ailelere öğrencilerin üzerindeki emekleri için teşekkürlerini sundu. Üniversitelerin sadece diploma veren kurumlar olmadığını söyleyen Aydın, “Üniversiteler tüm baskılardan uzak, sorulmamış soruları soran, sorgulayan gençlerin yetiştirildiği kurumlardır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Üniversiteler öğrencisini geleceği şekillendiren, geleceği yönlendiren, geleceği insanlık adına, gelecek nesiller adına huzur barış ve refah içinde bir sonraki nesillere aktaracak insanların yetiştirildiği kurumlardır. Her şeyden önce bir insan olduğumuzu unutmayalım. Bu coğrafyadaki en büyük gücümüz birlikteliğimiz, kardeşliğimiz, dostluğumuz ve hoşgörümüzdür. Başkasının ille de bizim gibi düşünmesini beklemek insanlıktan çıkmak demektir. Her farklı düşünce, her farklı renk, her farklı algılama hepimizin ortak değerleridir. Değerlerimize ve zenginliğimize asla ve asla zarar gelmesine müsaade etmeyiniz. Hepinizin bahtı açık, yolu aydınlık olsun. Bütün karanlıklar aydınlığınız olsun. Hepinizi kendi ülkelerinize, kendi şehirlerinize ve kendi dünyanıza ışık saçacak bir ateş böceği olarak geleceğe gönderiyoruz.”

“DÜNYANIN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN, ÇOK BAŞARILI OLACAKSINIZ”

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli yaptığı açılış konuşmasında öğrencilerinin bundan sonraki yaşantılarında dünyanın neresinde olursa olsun çok başarılı olacaklarını vurguladı. Prof. Dr. İzmirli, “Üniversitemizin ülkemize kazandırdığı yetkin gençleri gururla yeni başlangıçlara uğurlamak için bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde mutluluğumuza ve sevincimize ortak olduğunuz için teşekkürlerimi sunarım. 40 bini aşan öğrencimizi topluma hizmet açısından örnek bireyler olarak yetiştiriyoruz. ÖSYM verilerine göre 9 yıldan bu yana en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan üniversitemiz, uluslar arası öğrenciler tarafından da en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olma başarısını elde etmiştir. Bizler öğrencilerimize sadece mesleki bilgi ve yeterlilik kazandırmakla yetinmedik. Öğrenim hayatları boyunca öğrencilerimizi ülkemizin ve dünyanın çok değerli isimleriyle buluşturduk. Sevgili öğrencilerim dünyanın neresinde olursanız olun hangi işi yaparsanız yapın çok başarılı olacaksınız. Bugün burada oluşturduğunuz muhteşem manzara için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

“BAŞIMIZ YUKARIDA, OMUZLARIMIZ DİK VE GURURLUYUZ”

İAÜ Meslek Yüksekokulları birincisi, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı mezunu Jinan W. Dajani yaptığı konuşmada, mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Dajani, mezuniyetin üniversitede kazandıkları bilgilerin insanlara, ülkeye ve dünyaya ulaştırmak için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Dajani, “Bugün burada keplerimizi atarak üniversiteli olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitesinde okuyor olmak bir farklılık çünkü üniversitemiz okuduğumuz bölümlerle bizi kısıtlayan sıradan bir eğitim kurumu değil. Burası bize neyi nasıl yapacağımızı öğreten ve yaşatan bir üniversite. Hem teorik bilgilerimizin seçili kurumlarda pratiğe dönüşmesini hem de mesleki becerileri kazanmamızı sağlamıştır. Mesleğimizde gelişmemiz için bizlere kapılarını açan herkese şükranlarımı sunuyorum. Başımız yukarıda, omuzlarımız dik ve gururluyuz. Çünkü biz ülkemizde mesleki eğitime en büyük katkı sağlayan üniversitenin mezunlarıyız” diye konuştu.

“BAŞARININ ANAHTARI ÜNİVERSİTEMİZDE VERİLDİ”

İAÜ Fakülteler birincisi, Yabancı Diller Yüksekokulu Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Sıla Alparslan ise, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin eğitim hayatının en önemli basamağı olduğunu söyledi. Alparslan, “ Seçtiğimiz meslekte başarılı olmanın anahtarı bize üniversitemizde verilmiştir. Hocalarımız bizleri sosyal ve mesleki hayatımızda çağın gereklerini yerine getirebilen birer öncü olarak yetiştirdi. Yolumuzu aydınlatan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyetini biz geliştireceğiz. İAÜ mezunları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ülkemiz ve onun geleceğiyle ilgilenmenin birinci derece görevimiz olduğuna inanıyoruz. Mesleğimizi en iyi şekilde icra ederken ülkemizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hedef olarak gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne ülkemizi biz çıkartacağız. Bununla ilgili bilgi beceri ve vatan aşkını da üniversitemizden aldık. Gözlerimiz hep ileride, daha ileride olacak” dedi.

İAÜ Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleşen tören, öğrencilerin yemin edip kep atmalarıyla son buldu.

