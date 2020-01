Ian McKellen: "Gandalf gay miydi?" diye soruluyor, hem evet, hem hayır

Sir Ian McKellen ve Lord Michael Cashman bu sabah Pembe Hayat Kuir Fest’in The British Council ile Salt Galata’da düzenlediği “Beyazperde ve Ötesinde LGBTİ+ Mücadelesi” söyleşisine katıldı. McKellen, kendisine sürekli "Gandalf gey miydi?" diye sorulduğunu ifade ederek "Hem evet, hayır. Aslında gerçekten bilmiyorum ama 7 bin yaşında olan biri için sex zordur kendimden biliyorum" dedi.

Gzone.com'da yer alan habere göre; McKellen’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul’a tatil için geldiğimi sandım ama her an bir yerdeydim. Film festivaline geleceğim için çok sevinçliydim ancak her gün bir programım vardı ama sizlerle buluşmaktan çok memnunum. Sizler benim ailemsiniz. Kadınlar da, siyahlar da haklarını savaşarak almışlardı. Eşcinseller, İngiltere’de tek bir tuğla fırlatmadan her türlü kötü yasayı değiştirdi. Bunu gülümseyerek yaptık çünkü haklı olduğumuzu biliyorduk.

Bir radyo programında eşcinselliğimi açıkladım. Program 2 gün sonra yayınlanacaktı o yüzden aileme ve arkadaşlarıma önceden duyurabildim.Hepsi de “Zaten biliyorduk” dediler. Sandığım kötü tepkileri almadım. Sizler de açılmalısınız. Açılmak, hepimizin cesaretle direnmesinin ön koşuludur.

Kurduğumuz Stonewall örgütünü engellemeye çalışanlar oldu. Bunlar ana akım değil LGBT basınından insanlardı, sanatçılardı. Ünlü eşcinsel yönetmen Derek Jarman bile ölümünden bir hafta öncesine kadar bizi desteklememişti. LGBTİ aktivistlerine sözüm şu: Tartışmayın aynı taraftasınız. Aileler de tartışır ama birbirlerini yok etmeye çalışmazlar. Anlaşın, uzlaşın ve mücadelenize devam edin.

Bana “Gandalf gay miydi?” diye soruluyor. Hem evet, hayır. Aslında gerçekten bilmiyorum ama 7 bin yaşında olan biri için sex zordur kendimden biliyorum. (Gülüyor) Bazıları Gandalf rolünü oynadığım için, eşcinsel olmayan bir rolde olduğum için bana tepki gösterdi. Peter Jackson’un beni filmin merkezine koyması cesur bir hareketti.

Yakın zamanda İngiltere’de eşcinseller öğretmen olamıyordu ama artık oluyorlar. Dünya değişiyor, yavaş değişiyor ama evet değişiyor, mücadelenizden vazgeçmeyin. Biz yaşlı olanlar, bayrağı birilerine devretmeliyiz.

LGBTİ mücadelesinde mutlaka kadınlardan destek alın çünkü ayrımcılık görmeyi LGBTİ bireyler kadar onlar da biliyor. Lezbiyen olsun olmasın birçok kadın bizlerle mücadelemizde savaş verdi ve vermeye devam ediyorlar.