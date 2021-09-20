I May Destroy You ile Emmy kazanan Michaela Coel, ödülünü cinsel saldırı yaşayan kadınlara adadı

Emmy Ödülleri’nde oynadığı ve yazdığı I May Destroy You dizisiyle En İyi Senaryo ödülünü alan Michaela Coel, ödülünü cinsel saldırıya maruz kalan kadınlara adadı. Coel, senaryo yazarlarına seslenerek “c diye seslendi.

Coel’in yazdığı I May Destroy You, İngiliz genç bir yazarın yaşadığı tecavüzden sonra kimlik ve rıza kavramları üzerine sorduğu sorular ve bulduğu yanıtlara odaklanıyor. Coel dizinin hem yazarı, hem başrol oyuncusu hem de yönetmenlerinden biri oldu.

Emmy Ödülleri’nde En İyi Senaryo ödülünü alan mini diziyle ilgili konuşma yapan Coel, ödülünü cinsel saldırı yaşayan kadınlara adadı.

Coel, konuşmasında senaryo yazarlaırna seslenerek “Sizi en çok korkutan, belirsizlikte bırakan, rahatı olmayan hikâyeyi yazın” dedi.