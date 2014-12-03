Hz. Muhammed'in canlandırıldığı film kızgınlık yarattı

İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Hz. Muhammed'in sesli ve görüntülü olarak temsil edildiği "Muhammed" adlı filmi sebebiyle tepki topladı. Lübnan Müftüsü Muhammed Ali El Cuzu, Hz. Muhammed'in bir filmde canlandırılmasını İslam’a hakaret olarak yorumlayarak, "Bu adım İran'ın İslam'dan önce benimsediği putperestlik günlerine geri dönüştür" dedi.

Radikal'deki habere göre, filmin İran’ın başkenti Tahran’da Şubat 2015 ‘de yapılacak Şafak Sinema Festivali’nde gösterime gireceği belirtildi. Yapımında son aşamaya gelinen filmin bölgedeki Şii-Sünni gerilimini daha da artırmasından endişe ediliyor.

İlk kez canlandırılacak

Hz. Muhammed’in çocukluğunu anlatan film İslam dünyasında "Fil olayı" olarak bilinen (Ebrehe’nin Kabe’yi yıkmaya çalıştığı yıl) Hz. Muhammed’in doğumuyla başlıyor. Hz. Muhammed’in çocukluğunda önemli yer tutan, annesi Amine, süt annesi Halime, dedesi Abdülmuttalib'e de geniş yer veriliyor. Hz. Muhammed’in görüntülü ve sesli bir şekilde temsil edileceği film bu alanda ilk olma özelliği taşıyor.

'Caiz değil'

Lübnan Müftüsü Cuzu, Hz. Muhammed’in sesli ve görüntülü bir şekilde filmde temsil edilmesinin dinen günah olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Peygamber Efendimizin Müslümanlar nezdindeki önem ve saygınlığından dolayı böyle bir girişim caiz değildir. Çünkü hiç kimse Hz. Muhammed'in kişiliğini yansıtamaz ve onun rolünü oynayamaz.”

Tahran yönetiminin ülkedeki film endüstrisi üzerinde ciddi bir kontrol sistemi bulunuyor. Onay almayan filmlerin çekilmesine izin verilmiyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gibi bir çok İslam ülkesinde peygamberlerin filmlerde canlandırılmasının günah olduğu konusunda fetvalar bulunuyor.