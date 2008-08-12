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Yaşam

Hyundai’den LPG’li hibrit

Hyundai, dünyada ilk kez geliştirilen yepyeni teknolojiye sahip çevre dostu otomobilini, 2009 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor

12 Ağustos 2008 03:00

Hyundai’nin hazırladığı Elantra LPI HEV hibrid araçta, hem LPG ile çalışan motor hem de elektrikli motor kullanılarak yakıt tüketimi ve zararlı gazların salınımı düşürülüyor. İlk etapta Güney Kore’de satışa sunulacak olan Elantra LPI HEV (Hybrid Electric Vehicle – Hibrid Elektrikli Araç), dünyanın ilk likit petrol gazı (LPG) ile çalışan ve lityum polimer bataryalarını kullanan hibrid otomobili olma özelliğini taşıyor. Araçta likit petrol enjeksiyonlu (LPI) 1.6 litre hacimli Gamma serisi motor ile birlikte 15 kW gücünde elektrikli motor ve sürekli değişken şanzıman (CVT) bulunuyor. Bu sayede Elantra LPI HEV’nin yakıt tüketiminde oldukça düşük rakamlar elde ediliyor.

 

Elantra HPI HEV, benzinli motora sahip olan Elantra modeline göre de maliyetleri yüzde 50 oranında düşürüyor. Elantra LPI HEV, düşük yakıt tüketiminin yanı sıra 103 g/km’lik CO2 salınımı ve benzinli Elantra’ya göre sağladığı yüzde 90 oranında azaltılmış emisyon değerleriyle tam bir SULEV (Super Ultra Low Emission Vehicle – Süper Ultra Düşük Emisyonlu Araç) olarak kabul ediliyor. Hidrojen ile çalışan FCEV (Yakıt Hücreli Elektrikli Araç) projesi de kısa bir süre içinde son halini alacak ve 2012 yılından itibaren yakıt hücreli araçların da seri üretimine başlanacak.

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