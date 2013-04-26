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Bilim / Teknoloji

Hyundai, intihar temalı reklam için özür diledi

Hyundai, İngiltere'de yayınlanan intihar girişimli Innocean Worldwide imzalı reklam filmi tepki toplayınca özür diledi

26 Nisan 2013 20:08

 

Hyundai, intihar girişimli Innocean Worldwide imzalı reklam filmi tepki toplayınca özür diledi. 
 
İngiltere'de yayınlanan reklam filiminde, bir adam otomobilin içinde intihar teşebbüsünde bulunurken resmediliyor fakat IX35 modelinin yüksek emilim gücü sayesinde intihar gerçekleşemiyordu.
 
 

'Bir suçumuz varsa özür diliyoruz'

 
 
mediacatonline.com'da yer alan habere göre, sosyal medyada artan eleştirilerin ardından marka, "Bazı kişilerin IX35 reklamının şiddet içerdiğini düşünmesini anlıyoruz.  Bir suçumuz varsa özür diliyor ve videonun bundan sonra reklam ve pazarlama amaçlı olarak hiçbir mecrada yer almayacağını belirtiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

 
 
 
 
 

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