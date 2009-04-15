Hyundai Assan çalışanlarından kan bağışı

İzmit'in Alikahya Beldesi'nde kurulu Hyundaı Assan Fabrikası çalışanları Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katılarak kan verdi.



Hyundai'nin dünya çapında yürüttüğü `Mutlu hareket' isimli sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Kore'de denizaşırı ülkelerdeki fabrikalarında başlattığı kan bağışı kampanyası Türkiye'deki Hyundai Assan fabrikasında da gerçekleştirildi. 2006 yılından bu yana düzenli periyotlarda kan bağışı yapan Hyundai Assan Fabrikası çalışanları 2006 yılında 136, 2007 yılında 71, 2008 yılında 92, bugün 82 kişi kan bağışında bulunduğu belirtildi.



Sosyal sorumluluk bilinciyle kan verdiklerini söyleyen Hyundai Assan çalışanlarından Mert Kırbaş, ``Herkesin kana ihtiyacı olabilir. Kan bağışını herkes önemsemeli ve düzenli olarak kan vermeli'' dedi. Her 3 ayda 1 kez kan verdiğini anlatan fabrika çalışanlarından Davut Murat, ``Periyodik olarak Kızılay'a kan bağışında bulunuyorum. Verdiğim kan ile bir insanın hayatının kurtulacağını inanıyorum. O yüzden herkese de kan vermeyi tavsiye ediyorum'' dedi.



