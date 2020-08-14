Hyperion XP-1; bir depo hidrojenle 1600 km yapıyor, 355 kilometre hıza ulaşıyor

Amerika California merkezli Hyperion Motors, hidrojen yakıtlı yeni aracı XP-1 model süper otomobilini tanıttı.

Hyperion XP-1'in resmi tanıtımının pandemi dolayısıyla iptal edilen New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yapılması planlanıyordu.



Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran XP-1 tek bir hidrojen deposuyla 1600 kilometreden fazla menzile sahip.



Depolanan hidrojeni elektriğe dönüştüren otomobil saatte 355 kilometre hıza ulaşabiliyor. Süper otomobilin 0'dan 100'e hızlanması sadece 2.2 saniye sürüyor.

Hyperion XP-1’in 2022’den itibaren 300 adet üretilmesi planlanıyor. Hyperion’un kurucusu ve CEO’su Angelo Kafantaris, "Havacılık mühendisleri, evrendeki en bol ve hafif element olan hidrojenin avantajlarını uzun zamandır anlıyor ve şimdi tüketiciler XP-1’lerle bu avantajları deneyimleyebilecekler" dedi.





Kafantaris, "Bu yakıtın potansiyeli sınırsız ve enerji sektöründe devrim yapacak" şeklinde açıklama yaptı.