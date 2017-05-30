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Kültür-Sanat

'Hydre' dans gösterisi, Sahne Pulchérie'de

Gösterinin koreografisini, Yuval Pick üstleniyor

30 Mayıs 2017 16:18

Tarihi binalar için tasarlanan “Hydre” (Hidra) dans gösterisi, 2-3 Haziran tarihleri arasında, 1891 yılında inşa edilen Sainte Pulchérie Lisesi binasında sahnelenecek. İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Sahne Pulchérie iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, "anılarla yüklü bir mekanı" dans ve müzikle farklı bir biçimde ele alacak. 

Fransa’da bulunan Ulusal Eserler Merkezi, iki senedir sahne sanatlarını ve tarihi yapıları bir araya getirmek için, ulusal mirasın simgesel mekanlarında koreograflara yönelik rezidanslar düzenliyor. 

Koreograf Yuval Pick ve grubu, binanın içinde bulunan zaman katmanlarını dansçılarla buluşturuyor. Kumpanya, seyircileri ve dansçıları hem dünyevi hem kutsal olan bu mimarinin en çarpıcı mekanlarında bir yolculuğa davet ediyor.

Gösterinin sonunda ise seyircilerin ve dansçıların buluşacağı bir sohbet düzenlenecek.

Adres: Sainte Pulchérie Lisesi - Çukurluçeşme Sok. No: 7 Parmakkapı Beyoğlu İstanbul

Prodüksiyon:
Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape / Yönetmen : Yuval Pick
Centre des Monuments Nationaux

Biletler: Tam : 15 TL, Öğrenci: 10 TL
Bilet satış noktaları
Fransız Kültür Merkezi: Istiklal Cad. No: 4 Taksim, Istanbul
Telefon: 0 850 755 68 00 

Çalışma günleri ve saatleri :
Pazartesi-Cuma arası (8 Mayıs ve 19 Mayıs hariç)
9.00-13.00 / 14.00-17.30

Lamelif:

Cihangir mah, Çukurlu Çeşme Sok. No:2 Beyoğlu/İstanbul

Çalışma günleri ve saatleri :

Her gün saat 11.00-21.00 arası

 

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