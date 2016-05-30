Uykusuzluğun önemli bir nedeni olarak gösterilen 'Huzursuz Bacak Sendromu' toplumda her 10-20 kişiden birinde görülüyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Babür Dora, nedeni tam olarak bilinmeyen ve kesin bir tedavisi olmayan 'Huzursuz bacak Sendromu'nu ayrıntılarıyla anlattı.

Hürriyet'te verilen habere göre, uykusuzluk herkesin zaman zaman yaşadığı, ancak sık tekrarladığında kişinin hayat kalitesini önemli ölçüde bozabilen bir durumdur. Toplumun %10-30’unu etkileyebilmektedir. Uykusuzluk ancak sık olarak tekrarladığında ve yaşam kalitesini etkilediğinde bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Uykusuzluğa Neden Olan Durumlar Nelerdir?

Uykusuzluk uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte güçlük sonucu günlük yaşamın etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Birçok hastalığın bir belirtisi veya sonucu olarak karşımıza çıkabilmesinin yanı sıra hiçbir gözlenebilir sebebe bağlı olmadan “Primer insomnia” olarak da görülebilir. Uykusuzluğa neden olabilen durumlar ve hastalıklar arasında yabancı bir yatakta uyumak, jet-lag durumu, uygunsuz uyku alanı koşulları, kafeinli içecekler ve alkol, kalp ve solunum rahatsızlıkları, reflü ve bazı nörolojik veya psikiatrik hastalıklar sayılabilir.

'Huzursuz Bacak Sendromu' Nedir?

Huzursuz bacak sendromu istirahat durumuna geçildiğinde bacaklarda ve nadiren kollarda ortaya çıkan ve kişiyi o uzvunu hareket ettirmeye zorlayan tarif edilmesi zor, dayanılmaz derecede sızlama, ağrıma, yanma, iğnelenme, batma, karıncalanma, rahatsızlık veya huzursuzluk gibi çeşitli şikayetlerin görüldüğü bir durumdur. Şikayetler kişi ayağa kalkıp dolaştığı veya o uzuvlarını hareket ettirdiği zaman hemen geçer, ancak yattığında tekrar başlar. İleri vakalarda, gündüz vakti oturduğunda bile ortaya çıkabilir. Bu şikayetler nedeniyle uykuya dalmak çok zorlaşır ve gündüz ortaya çıktığında kişi seyahat ederken büyük sıkıntı çeker. Toplumda her 10-20 kişiden birinde görülebildiği ancak bunların az bir kısmında hayatı etkileyebilecek derecede rahatsızlık verdiği bildirilmektedir.Bu sendroma sıklıkla eşlik eden bir diğer durum da “Uykuda periyodik uzuv hareketleri bozukluğu” denilen bir durumdur. Bu bozuklukta hastada uykudayken kol veya bacaklarda birkaç saniye veya dakika aralıklarla istemsiz hareketler veya sıçramalar görülür. Genelde uykuyu bozmaz ve hasta tarafından farkedilmez ancak hastanın eşini rahatsız edebilir.

Huzursuz bacak sendromu kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi, bazı ilaçları kullanmaya veya birtakım nörolojik veya dahili hastalıklara bağlı olarak da görülebilir. Özellikle demir eksikliği ve Parkinson hastalığında oldukça sıktır.

Bu hastaların çoğu bu durumun farkında değildir ve doktorlara uykusuzluk şikayeti ile başvururlar. Eğer hekim bu semptomlar açısından sorgulama yapmazsa genelde hastaya uykusuzluğa yönelik bazı ilaçlarla tedavi etmeye çalışır ancak bu tür ilaçlar hastanın şikayetlerini arttırarak uykusuzluğun daha da artmasına neden olur. Huzursuz bacak sendromunun tedavisinde esas öncelikle altta yatan bir hastalığa veya duruma bağlı olup olmadığının araştırılması ve varsa sorumlu ilacın kesilmesi ya da sorunun düzeltilmesidir. Eğer bir neden saptanamazsa genelde Parkinson hastalığında kullanılan bazı ilaçlar hastanın şikayetlerini düzeltmekte çok etkilidir.