Huzurlarınızda 'yasaklı sergi'

İran'da 30 yıl önce pornografik olduğu gerekçesiyle yasaklanan ve müzenin bodrumunda saklanan Pop Art sergisi ilk kez sergilenmeye başladı.

İran ’ın başkenti Tahran’da 30 yıl önce İran hükümeti tarafından İslama karşı olduğu ve pornografik öğeler taşıdığı gerekçesiyle yasaklanan Pop Art sergisi ilk kez gün yüzüne çıktı. İslam Devriminden önceki son İran Şahının eşi Farah Pahlavi’nin yardımlarıyla Tahran Çağdaş Sanat Müzesi’nin bodrumunda saklanan ve içlerinde Andy Warhol ve Francois Bacon gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin bulunduğu sergi Tahranlı sanat severlerle buluştu.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Tahran Çağdaş Sanat Müzesi’nin direktörü Hasan Noferesti yaptığı açıklamada sergideki bir çok eserin ilk kez sergilendiğini söyledi. Noferesti sözlerine şöyle devam etti: “Sergi, bu sanatsal akımların evrimini gösteriyor.”