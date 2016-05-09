Huzurevi sakini: Başbakanlığı bırakma Davutoğlu: Hayırlısı, dua edin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Ankara'daki bir huzurevini ziyaret etti. Başbakan Davutoğlu'ndan ziyareti sırasında bir huzurevi sakini Başbakanlığı bırakmaması için ricada bulunarak, "Senden rica ederim. Başbakanlığı bırakmayacaksın. Lütfen, rica ediyorum. Çünkü en güzel başbakansın" dedi. Davutoğlu da huzurevi sakininden bu ricayı dinleyerek, "Öyle mi? Hayırlısı. Dua edin" diye karşılık verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Başbakan Davutoğlu, Anneler Günü'nde Ankara'da huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Başbakan Davutoğlu'na ziyaretinde eşi Sare Davutoğlu da eşlik etti. Davutoğlu, huzurevi sakinlerinin elini öperek, kırmızı gül dağıttı.

Başbakan Davutoğlu, bir huzurevi sakininden dua isteyerek, "Can dilinizle dua edin bize" dedi. Kendisine ilgi gösteren başka bir huzurevi sakiniyse Davutoğlu'nu öpmek isteyerek, "Kurban olurum seni verene. Allah benim ömrüm kadar ömür versin. Hiç ağzının tadı bozulmasın. Allah yanında olsun. Ne olursun müsaade eder misin öpeyim?" deyince Başbakan Davutoğlu; elini öptüğü huzurevi sakinine sarılarak, "Tabii, ben sizin oğlunuzum. Sizin evladınızız" ifadelerini kullandı.

"Başbakanlığı bırakmayacaksın, çünkü en güzel Başbakansın"



Başbakan Davutoğlu'na huzurevi ziyaretinde bir de ricada bulunuldu. Bir huzurevi sakini Davutoğlu'ndan Başbakanlığı bırakmamasını rica ederek, "Senden rica ederim. Başbakanlığı bırakmayacaksın. Lütfen, rica ediyorum. Çünkü en güzel başbakansın" dedi. Başbakan Davutoğlu da huzurevi sakininin ricasını dinledikten sonra "Öyle mi? Hayırlısı. Dua edin" diye konuştu.