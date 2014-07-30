Huysuz Virjin gözündeki problemler nedeniyle teklifleri geri çeviriyor

"Huysuz Virgin" lakaplı komedi ustası Seyfi Dursunoğlu, göz rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Gözünde görme yetisini kaybetme riski yaratan sarı leke oluşan Dursuoğlu, bu nedenle gelen teklifleri geri çeviriyor.

Güneş'in haberine göre 81 yaşındaki Dursunoğlu, Endemol Türkiye'nin “Benzemez Kimse Sana” yarışmasında yeniden jüri olması için gelen teklifi kabul edemedi ve twitter sayfasından "Benzemez Kimse Sana yeniden başlıyor, göz rahatsızlığım nedeniyle jüride yokum. Sevenlerimin bilgisine" yazdı.

Trabzon'da doğan 81 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, manifaturacı olan babası ile birlikte küçük yaşta İstanbul'a geldi. İlkokulu Beylerbeyi'nde bitirdi, daha sonra yatılı okudu...

Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi okudu ancak eğitimi yarıda bırakarak SSK'da memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra 1970'lerde “Huysuz Virjin” adıyla sahneye çıkmaya başladı...

İzmir Fuarında program yapınca ünü arttı. Sahne şovları ile çok beğenildi. RTÜK engeline takılsa da TV'lerdeki “Huysuz Show” adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Popstar Türkiye yarışmasında, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi sanatçılarla birlikte jüri üyeliği yaptı. “Huysuz'la Dans Eder misin?” programını sundu. “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışmada son kez “Huysuz Virjin” olarak kanto söyledi...

Yıllarını televizyona adayan Dursunoğlu mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfına bağışlayacağını açıkladı.

Gazeteport'un edindiği bilgiye göre, bütün mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfına bağışlayacağını açıklayan ve “Huysuz Virjin” adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun birikiminin, 15 milyon lira olduğu bildirildi.

Mal varlığının büyük bölümü nakit para olan Dursunoğlu'nun, İstanbul Çengelköy'de değerli bir evi de bulunuyor. Daha önce mal varlığını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfına bağışlamayı düşünen Dursunoğlu, bu kararından vazgeçerek ÇYDD'yi tercih etti.

6 kardeşi olan Dursunoğlu, mal varlığını bağışlama kararı için, “40 yıldır tek başıma yaşıyorum ve 40 yıldır tek başıma bu parayı kazanıyorum... Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin alınmaya gücenmeye hakkı yok” dedi.