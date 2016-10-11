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Kültür-Sanat

Hüsnü Arkan'dan yeni roman; Gülhisarlı Terziler

Söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan'ın yedinci romanı 'Gülhisarlı Terziler', Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıktı

11 Ekim 2016 02:08

Müziğin ve edebiyatın sevilen ismi Hüsnü Arkan'ın yedinci romanı 'Gülhisarlı Terziler' Kırmızı Kedi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Müşterisi olmayan bir otel ve üç kuşak terzisiyle birlikte küçük bir terzi dükkânının garip atmosferinde gelişen ilişkiler, aşklar, öfkeler... Hüsnü Arkan’ın romancılığında yepyeni bir adım olan Gülhisarlı Terziler, doksanlı yıllarda Doğu’daki bir çatışmada sakatlanıp tekerlekli sandalyeye mahkum olan terzi çırağı Ayhan Demir’in tuhaf hikâyesi üzerinden bir dönemin Türkiye’sine ayna tutuyor.

Hüsnü Arkan daha evvel, ‘Ölü Kelebeklerin Dansı’ (1998), ‘Menekşeler Atlar ve Oburlar’ (2001), ‘Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer’ (2005), ‘Uyku’ (2008), ‘Mino 'nun Siyah Gülü’ (2011), 'Hırsız ve Burjuva' (2014) adlı altı romanını yayımlamıştı.

Gülhisarlı Terziler - Kırmızı Kedi Yayınevi - 17,50 TL

 

Tanıtım bülteninden

"Annem sığıntıydı. Belki bu yüzden hep gülümsüyordu. Babam onunla birlikte kendi annesini, babasını, kendi işini, oteli de terk etmişti. Geride bıraktıkları, yani bizler, yani annem, teyzem, babaannem, dedem ve ben hep kapıya bakıyorduk. Bir gün çıkıp gelmesini bekliyorduk.

Ben bu bekleme odasında doğdum işte! Büyükler hep susuyordu. Ama insan susarak da bir şey söyleyebilir.

İşte ben o sözlerin içine doğdum... Sonra onlarla birlikte, babamın geri dönüşünün hayallerini kurdum.

Daha çocukken beklemenin profesörü oldum."

Hüsnü Arkan, Kuzey Ege'nin bir kasabasına götürüyor okuru ve o küçük dünyada kıstırılmış insanlara, durgun görünümlü fırtınalı hayatlara bir pencere açıyor. Müşterisi olmayan bir otel ve üç kuşak terzisiyle birlikte küçük bir terzi dükkânının garip atmosferinde gelişen roman, doksanlı yıllarda Doğu'daki bir çatışmada sakatlanıp tekerlekli sandalyeye mahkûm olan, gençliğinde terzi çıraklığı yapan, şimdiyse teyzesi, sevgilisi ve ustasıyla sınırlı dünyasında yaşayan, işsiz Ayhan Demir'in hikâyesi üzerinden bir dönemin Türkiye'sine ayna tutarken, küçük insanların aşklarını, umutlarını, hayallerini anlatıyor, karmaşık iç dünyaları ve zaafları üzerinde düşünmeye zorluyor.

Konusu insan olan Gülhisarlı Terziler, Hüsnü Arkan'ın romancılığında yepyeni bir adım.

Künye

Gülhisarlı Terziler - Hüsnü Arkan

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Kategori: Roman-öykü

Fiyat: 17,50 TL

 

 

 

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