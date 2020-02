Hüsnü Arkan'dan yeni albüm ve roman

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- MÜZİSYEN, yazar ve şair Hüsnü Arkan, yeni albüm çalışmasının bu yıl içerisinde tamamlanacağını, ayrıca yeni bir roman hazırlığında olduğunu ve bunu da 2019 yılı içerisinde bitirmeyi planladığını söyledi.

\'Menekşeler, Atlar, Oburlar\' ve \'Mino\'nun Siyah Gülü\' gibi romanları ve seslendirdiği unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan Hüsnü Arkan, bu yıl 87\'nci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda konser verip, sevenleriyle buluştu. Konser için geldiği İzmir\'de DHA\'ya açıklamalarda bulunan Arkan, yapacağı çalışmaları anlattı.

Hem şarkılarında hem de şarkı söyleme tarzında, kendisine has bir tavrı olan Arkan, \"Uzun süredir şarkı yapıyorum. Kişisel tavır zaman içerisinde oturan, zaman alan bir şeydir. Gençliğimde, 20\'li, 30\'lu yaşlarımda yaptığım şarkılar farklı, şimdi yaptığım şarkılar, hatta belki de yorumum farklı. Kişisel sesleniş denilen şey, zaman içerisinde pişmekle alakalıdır. Bu benim seçtiğim bir yol değil, çalışmalarım sonucunda oturan bir biçim, bunu sürdürmeye çalışıyorum. Şarkı söylüyorsunuz ve insanlar sizi dinliyor, bir buçuk ya da iki saat. Bu kendiliğinden bir his, bir iletişim biçimi doğuruyor ve buna uymak durumunda kalıyorsunuz\" dedi.

YENİ ALBÜM VE ROMAN MÜJDESİ

Hüsnü Arkan, yeni bir albüm ve roman yazma hazırlığında olduğunu da söyledi. Albümü bu sene içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirten Arkan, \"Kesin olmamakla berber, yine benim yorumladığım bir tane şiir de olacak albümde. Düetler de olacak tabii ki. Farklı şarkıcılarla şarkı söylemeyi seviyorum\" diye konuştu. Arkan, romanı da 2019 yılı içerisinde bitirmeyi planladığını söyledi.

\'ROMAN CİDDİ BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEREKTİRİYOR\'

Arkan, roman ve müziğin başka ifade biçimleri olduğunu, Zülfü Livaneli ve Mehmet Güreli gibi bu iki formu bir arada uygulayan başkaları da olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Roman, ciddi bir hazırlık süreci gerektiriyor. Yazacağınız şeye göre değişmekle beraber, bir-iki yıl bir hazırlık yapmak durumundasınız. Yazan kişi için uzun zaman alan bir alan. Ben de edebiyat konusunda ciddi bir hazırlık yapmam gerektiğini hissettiğim konularla uğraşıyorum. Şarkı yapmak ise daha farklı. Belki şarkı yazarken de her gün çalışmak durumdasınız, ancak bir hafta boyunca kafanızı kaldırmadan çalışmak zorunda değilsinizdir, roman böyle bir şey.\"



FOTOĞRAFLI